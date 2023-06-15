Франківська міськрада вимагає повернути українській Церкві Почаївську лавру.

Депутати Івано-Франківської міської ради схвалили звернення до уряду і Міністерства культури та інформаційної політики України щодо повернення Почаївської лаври українській Церкві. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Вимагаємо розірвати договір оренди з московською Церквою та повернути Почаївську Успенську лавру спершу у власність держави, а потім – українській Церкві. Закликаємо припинити договори оренди та або користування УПЦ МП землею, церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Та не допустити, щоб угруповання, яке де-факто є гілкою Російської православної церкви, продовжило свою деструктивну діяльність в Україні підпільно. Дякую нашим депутатам за одностайність та сподіваюсь на рішучість та безкомпромісність Міністерства культури та Кабінету Міністрів у подальшому вирішенні цієї проблеми!" – зазначив Марцінків.

Позиція депутатів така: в Україні під час російсько-української війни не може діяти московська Церква.

"Івано-Франківськ вже звільнив свої святині від кремлівських спецслужителів. Та, на жаль, не в усіх областях МП відступають і до останнього намагаються втриматися за наші святині. Ми переконані, що Почаївська лавра має бути українською! Там мають молитися за справедливу перемогу України", – наголосив мер.

Нагадаємо, що раніше у Почаївській лаврі в Тернопільській області відбулося виїзне засідання робочої групи, яка зафіксувала низку порушень і знайшла підстави для припинення оренди.