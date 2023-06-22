Тернопільська облрада обіцяє знайти спосіб вигнати з Почаївської лаври московський патріархат.

Тернопільська облрада планує ініціювати звернення до влади з вимогою повернути Почаївську лавру обласній громаді. Про це в ефірі телепрограми "Про головне в деталях" розповів голова Тернопільської облради Михайло Головко.

За його словами, Тернопільська облрада збирала вже п'ять позачергових засідань, зверталася до уряду, парламенту та Мінкульту з вимогою розірвати угоду з УПЦ МП, однак це не дало жодних результатів.

"Ми зробили робочу групу, виїзні засідання, виїжджали туди на місце, вказуємо їм факти порушень щодо користування землею і щодо інших речей, які вони там з порушеннями проводять, що є підставами розірвання угоди, але вони цього не хочуть", - зазначив Головко.

Відтак на сесії Тернопільської облради наступного тижня буде ініційовано звернення, щоб віддати святиню у власність обласній громаді, як це було до 2022 року.

"А ми знайдемо спосіб, як вигнати звідти російську церкву, ми знайдемо спосіб, як розірвати угоду, якщо це не може зробити Ткаченко, не зможе зробити це уряд і парламент, який не хоче розглядати законопроєкти про заборону ворожої церкви", - наголосив очільник облради.

Крім того, він зазначив, що громада Тернопільщини продовжує збирати підписи вже не лише за заборону діяльності УПЦ МП на території України, а й за те, щоб забрати Почаївську святиню в московської церкви й відати її українській.

Нагадаємо, що Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, перебуваючи на початку червня у Тернополі, заявив, що у Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою, а сама святиня належатиме справжній українській православній церкві.