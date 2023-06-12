У Карпатах загроза сходження селевих потоків.

В Івано-Франківській області попереджають про підняття води у басейнах Дністра та Прута, а в горах можливе сходження селів. Про це попереджає Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Впродовж 11–12 червня на річках басейнів Дністра та Прута триває підвищення рівнів води на 0,3–1,5 м над поточними в межах русел. У місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах існує загроза сходу селів (II рівень небезпеки, помаранчевий)", – повідомляють рятувальники.

Сель – це раптовий короткочасний бурхливий паводок на гірських річках і потічках із величезною кількістю ґрунту, каміння, а часом і валунів.