Мозаїка думок і спостережень

Андрій Содомора

Крилаті вислови, відриваючись від тексту, вже не приземлюються.

 

   *

 

 

 

Промовлене слово – «крилате», непромовлене, що причаїлось  у грудях, мов у гнізді, – «безпере» (Гомер).

 

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Прикусити язика – наткнутись на частокіл: «Яке слово вилетіло в тебе за огорожу зубів?» (Гомер).

 

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Пара слів – пара з уст; ані слова – ні пари з уст.

 

   *

 

«Слово – вдарене повітря» (стоїки), але й воно, повітря, хоче ласки: «Поговорим тихесенько...»

 

   *

 

Ми – з села, зі свого дитинства, з колискової: Хтось колисав мене до сну,  / Хтось пісню цю співав сумну... – колискову... колись, колись, колись...

 

   *

 

У колискових піснях – сум (веселість не присипляє), але сум погідний, світлий, як місячний промінь: «Місяць яснесенький, Промінь тихесенький / Кинув на нас...»

 

   *

 

Мовлене слово – живе слово: воно – в леті, воно – живе. Таким було воно в античних, які й не вміли читати подумки.

 

   *

 

Вагу має Слово

                             премного:

«Слава во вишніх Богу»

. . .

 

*

 

Поза межами слова: «Біль невимовний велиш, царице, знов пережити» (Еней – до Дідони). Йдучи за межі «невимовного», знаходимо в мові нові її можливості (потенції).

 

   *

 

Де пліт – там плітка.

 

   *

 

Тополі – рости в полі, вербі – хилитись у журбі, криці – іскриться, лелекам – летіти далеко... Та й пес біг через овес – стежкою рими: вона знає, що кому робити.

 

   *

 

Потік – під інше небо потїк; став – посеред села став: під своїм небом волів лишитися.

 

   *

 

«Дроворуб» – не таке разюче слово, як «лісоруб»: важко «різати по живому», ще важче – рубати.

 

   *

 

Тепло слова – і горнятка: горнятко горнемо і гладимо гладущик.

 

   *

 

Градація (від тепла – до холоду): у-сміхатися, по-сміхатися, під-сміхатися, на-сміхатися, ви-сміювати, за-сміяти (мов за-каменувати).

 

   *

 

Голі слова – слова без діла: «Вірте ділам, а не словам» (Сенека). Втім, вина тут не слів, а того, хто їх промовляє.

 

   *

 

Голі факти: в одежі слів були б не такими цікавими.

 

   *

 

«Вогонь в одежі слова»: без одежі – обпікав би.

 

   *

 

Сказав, як одрізав – не відміряючи сім разів (гострий на язик).

 

   *

 

Сказав, як зав’язав: грец. «analysis» – розв’язування.

 

 

12.06.2023

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