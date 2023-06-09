Країни ЄУ погодили реформу системи надання азилю.

Нові правила передбачають справедливіший розподіл міґрантів та прохачів притулку у країнах-членах.

 

                        Марія Мальмер Стенерґард

 

Держави – члени Європейської Унії погодили попередній план реформи системи надання притулку. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Голосування відбулося у четвер, восьмого червня, під час зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн – членів ЄУ у Люксембурзі.

 

Як заявила міністерка з питань міґрації Швеції Марія Мальмер Стенеґард (Maria Malmer Stenergard), яка наразі головує в Раді ЄУ, угода є «хорошим балансом між відповідальністю та солідарністю». Домовленості вдалося досягти після кількох годин напружених перемовин, незважаючи на критику з боку деяких членів Євроунії, таких як Італія, Австрія та Нідерланди.

 

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ільва Йоханссон (Ylva Johansson) привітала «надзвичайно важливий крок» для ЄУ в питанні міґраційної політики. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Feser) назвала угоду «історичним успіхом – для Європейської Унії, для нової, солідарної міґраційної політики та захисту прав людини».

 

Згідно з угодою, яку в результаті була укладена і яка має бути завершена напередодні виборів до Європейського парламенту в 2024 році, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов'язково повинна приймати їх. Держави, які не бажають приймати нелеґальних міґрантів і біженців, що прибувають до ЄУ, зможуть допомогти країнам, які їх приймають, за допомогою коштів – близько 20 тисяч євро на людину, а також обладнанням або персоналом.

 

Угода запровадить нову прискорену прикордонну процедуру для тих, хто навряд чи отримає притулок у ЄУ. «Якщо заявник не має шансів на притулок, його негайно відправлять назад», – повідомила на пресконференції Марія Мальмер Стенерґард. При цьому всі клопотання щодо надання притулку мають розглядатися протягом максимум шести місяців.

 

Нові правила тепер має схвалити Європарламент, який може попросити внести до них деякі зміни. Голова Європарламенту Роберта Мецола (Roberta Metsola) заявила, що законодавці «готові негайно розпочати консультації».

09.06.2023

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