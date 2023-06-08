Таджикистан відмовився вступати до ЄАЕС.

Чергову спробу затягнути Душанбе до Євразійського економічного союзу зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Душанбе не розглядає питання про можливе долучення до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це заявив у середу, сьомого червня, начальник департаменту інформації та преси МЗС Таджикистану Шохін Самаді. Як повідомляє таджицьке інформаційне агентство Avesta, таким чином чиновник прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, котрий відвідав Таджикистан напередодні.

Лавров, назвавши Центральну Азію новим фронтом у протистоянні Кремля та «колективного Заходу», висловив сподівання, що Таджикистан найближчим часом «визначить для себе вигоди від приєднання до ЄАЕС». «Ми дуже розраховуємо, що наші таджикистанські господарі, які надають цю гостинну територію, незабаром визначать для себе вигоди від приєднання до Євразійського економічного союзу», – сказав російський гість.

Шохін Самаді, своєю чергою, зазначив, що інтеграція Таджикистану до ЄАЕС не обговорювалася ні на зустрічі Сергія Лаврова з президентом республіки Емомалі Рахмоном, ні на переговорах з міністром закордонних справ країни Сіроджіддіном Мухріддіном. «Питання про приєднання Таджикистану до ЄАЕС не стоїть на порядку денному. У ході зустрічей у Душанбе акцент було зроблено винятково на питаннях активізації торговельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці, реґіональної безпеки, а також на взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій», – заявив Самаді.

Питання долучення Таджикистану до ЄАЕС, до якого входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан, обговорюється з 2015 року. Однак, хоча країни союзу є найбільшим торговим партнером Таджикистану (2022 року на них припадало 44 відсотки обсягу зовнішньої торгівлі), Душанбе ухиляється від обіцянок вступити до цієї організації.