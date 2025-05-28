Росія запропонувала Україні провести перемовини в Стамбулі.

Зустріч делегацій мала б відбутися другого червня.

 

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував Україні провести наступний раунд перемовин другого червня в Стамбулі. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на заяву, оприлюднену на офіційному сайті МЗС РФ у середу, 28 травня. Очолюватиме російську переговорну делегацію, як і раніше, міністр культури РФ Володимир Мединський.

 

У заяві йдеться про те, що під час цієї зустрічі в Стамбулі Росія готова представити Києву меморандум щодо умов мирного врегулювання, який викладає російську позицію «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

 

«Наша делегація на чолі з В.Р. Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення під час другого раунду відновлених прямих переговорів у Стамбулі найближчого понеділка, 2 червня… Розраховуємо, що всі, хто щиро, а не на словах, зацікавлений в успіху мирного процесу, підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів», – ідеться в заяві Лаврова.

 

Нагадаємо, що попередній раунд прямих українсько-російських перемовин відбувся 16 травня у Стамбулі. До того дня між  Москвою і Києвом не було прямих офіційних контактів з квітня 2022 року. Російську делегацію очолював Мединський, українську – міністр оборони Рустем Умеров. Переговори тривали близько двох годин і завершилися кількома домовленостями: про обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000», представлення планів щодо припинення вогню і принципової угоди про нову зустріч.

 

Київ вже передав Вашінґтону свій проєкт меморандуму з умовами мирного врегулювання. У документі йдеться про безумовне припинення вогню, що надає «можливість сісти за стіл переговорів», під час яких буде визначено інші етапи врегулювання. При цьому Київ вважає неприйнятним юридичне визнання Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у складі Росії, на чому наполягає Москва.

 

28 травня речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що підготовка російської версії меморандуму перебуває на завершальній стадії і скоро документ буде готовий. У Кремлі відмовилися розкривати зафіксовані в ньому умови.

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