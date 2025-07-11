Москва, за словами Рубіо, запропонувала «новий підхід» до завершення російсько-української війни.

Держсекретар США Марко Рубіо зустрічався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим в Куала-Лумпурі.

 

 

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і провели в четвер, 10 липня зустріч у Куала-Лумпурі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Зустріч тривала близько години.

 

На перемовинах Рубіо заявив своєму візаві, що в США розчаровані відсутністю поступу в мирному врегулюванні війни Росії проти України. «Я повторив слова президента США Дональда Трампа, який висловив розчарування і досаду з приводу відсутності поступу. Нам потрібно побачити дорожню карту, як завершити цю війну. І ми поділилися деякими ідеями про те, як це може виглядати», – сказав Рубіо журналістам після зустрічі.

 

Водночас Рубіо зазначив, що Москва запропонувала «новий, інший підхід», не вдаючись у подробиці. «Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я сьогодні представлю президенту. Ми збираємося продовжувати брати участь там, де бачимо можливість змінити ситуацію на краще», – сказав американський держсекретар.

 

Своєю чергою, в російському МЗС так прокоментували зустріч: «Відбувся предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, ситуації навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем. Підтверджено обопільний настрій на пошук мирних розв'язань конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американської економічної і гуманітарної співпраці, безперешкодних контактів між суспільствами двох країн, чому, зокрема, могло б сприяти відновлення прямого авіасполучення. Підкреслено важливість подальшої роботи з нормалізації функціонування двосторонніх дипломатичних місій.

 

Переговори Рубіо і Лаврова відбулися в кулуарах щорічного форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), в якому беруть участь 10 країн-членів АСЕАН і їхні найважливіші дипломатичні партнери, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю Росією, європейськими країнами і США.

11.07.2025

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