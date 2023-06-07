Папу Франціска знову шпиталізували.

Йому проведуть операцію з видалення грижі.

У середу, сьомого червня, зразу ж після загальної аудієнції на площі Святого Петра Папу Франціска шпиталізували до університетської клініки ім. Аґостіно Джемеллі. Про це повідомило видання La Stampa з покликом на комюніке пресслужби Святого Престолу. У шпиталі 86-річному главі Святого Престолу проведуть операцію з видалення грижі на черевній порожнині.

У комюніке зазначається, що необхідність операції, підтверджена цими днями медиками, які супроводжують Папу Франціска, продиктована защемленою післяопераційною грижею, яка викликає повторні болючі субоклюзійні прояви.

«У другій половині дня йому зроблять лапаротомію та операцію на черевній стінці. Грижа викликає болісні повторювальні симптоми, які погіршуються. Тому лікарі ухвалили рішення видалити її», – розповів офіційний представник Ватикану Маттео Бруні (Matteo Bruni). Операція проходитиме під загальною анестезією.

«Перебування в медичній установі триватиме кілька днів, щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг та повне функціональне відновлення», – додав Бруні.

В останні роки понтифік зіткнувся з низкою проблем зі здоров'ям і використовує ціпок та інвалідне крісло через постійний біль у коліні. У березні він провів три дні у клініці ім. Аґостіно Джемеллі для лікування легеневої інфекції, а у 2021 році Папа Франціск провів 10 днів у цьому ж шпиталі після того, як йому видалили частину товстої кишки. Минулого місяця він відмовився від своєї п'ятничної аудієнції через погане самопочуття.

Амбасадор України при Святому Престолі Андрій Юраш, коментуючи в інтерв’ю Sky Tg24 шпиталізацію Папи, зазначив: «Світ потребує Папи Франціска. Бажаємо йому всього найкращого, якнайшвидшого одужання. Будемо молитися за його здоров’я».