Новим Папою став американський кардинал Роберт Франсіс Прево.

Він обрав собі ім'я Лев XIV.

Новим Папою Римським обрано 69-річного американсько-перуанського кардинала, Роберта Франсіса Прево (Robert Francis Prevost). Про це повідомила газета La Stampa.

Роберт Прево народився в Чикаго 14 вересня 1955 року. Він закінчив середню школу в малій семінарії Ордену Святого Августина в 1973 році. Отримав ступінь бакалавра наук з математики в Університеті Вілланова в 1977 році.

Вирішивши стати священиком, Прево вступив до Ордену Святого Августина у вересні 1977 року. Він склав свої перші обіти в ордені у вересні 1978 року, а урочисті обіти — у серпні 1981 року. Наступного року Католицький богословський союз у Чикаго присвоїв йому ступінь магістра богослов'я.

Прево був висвячений на священика у Римі 19 червня 1982 року. Він отримав ліценціат канонічного права в 1984 році та ступінь доктора канонічного права в 1987 році в Папській колегії Святого Томи Аквінського в Римі.

У 1985 році Прево приєднався до місії августинців у Перу та обіймав посаду канцлера Територіальної прелатури Чулуканас з 1985 до 1986 року. З 1987 до 1988 року Прево провів у Сполучених Штатах як директор місії августинської провінції Чикаго. Потім він повернувся до Перу, провівши наступні десять років на чолі серпневої семінарії в Трухільо. Він також викладав канонічне право в єпархіальній семінарії та служив префектом студій. Прево служив суддею реґіонального церковного суду та членом Колегії консультантів Трухільйо.

30 січня 2023 року Папа Франціск призначив Прево префектом Дикастерії у справах єпископів та президентом Папської комісії у справах Латинської Америки. 6 лютого 2025 року Франциск висвятив Прево у кардинали-єпископа, призначивши його до передмістя Альбано в провінції Риму.

Прево вважався евентальним кандидатом на папський престол після смерті Папи Франціска. Його посада префекта Дикастерії у справах єпископів вважається ключовою в Римській курії. Ця особа відповідає за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат по всьому світу. Ця роль надала важливості та впливу Прево в Католицькій Церкві, потенційно підвищивши його популярність перед будь-яким майбутнім папським конклавом.