Папу Франціска виписали з лікарні.

У римській клініці Gemelli він кілька днів проходив лікування.

 

 

Папа Римський Франціск у суботу, першого квітня, полишив римську клініку Gemelli, де кілька днів проходив лікування. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на пресслужбу Святого Престолу. «Я все ще живий», – сказав Понтифік, посміхаючись журналістам, які його зустрічали.

 

У короткій заяві пресслужба Святого Престолу зазначила, що перед своїм від’їздом Святіший Отець привітав керівництво лікарні, зокрема ректора Католицького університету Святого Серця Франко Анеллі (Franco Anelli), генерального директора клініки Марко Елефанті (Marco Elefanti), генерального церковного помічника лікарні, єпископа Клаудіо Джуліодорі (Claudio Giuliodori), а також медичних працівників, які сприяли його одужанню.

 

Університетська клініка Gemelli – найбільша лікарня в Римі. Це фактично навчальна лікарня для медичної школи Католицького університету. Медичний заклад названий на честь францисканця Аґостіно Джемеллі (Agostino Gemelli) – лікаря і психолога, який також був засновником і першим ректором університету.

 

Перед від’їздом Понтифік, вийшовши з автомобіля, привітався з людьми, які чекали на нього назовні. Він обійняв пару, яка цієї ночі втратила доньку, проказавши разом з ними молитву.

 

З лікарні Папа Римський поїхав до базиліки Santa Maria Maggiore. Перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani він підніс особливу молитву за дітей, яких напередодні відвідував у відділенні педіатричної онкології та дитячої нейрохірургії, а також за усіх хворих і тих, хто страждає через недугу та втрату своїх близьких.

 

Нагадаємо, що 86-річного Папу Франціска шпиталізували до клініки Gemelli у середу, 29 березня, через різке погіршення стану здоров'я. У нього діагностували інфекційний бронхіт. Влітку 2021 року Понтифык провів 10 днів у цій клініці після операції на кишечнику.

01.04.2023

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