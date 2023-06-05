Деякі російські радіостанції передали «звернення Путіна» про наступ ЗСУ на Росію.

У Кремлі це звернення назвали фейком і заявили про злам радіостанцій.

 

 

У Ростовській, Воронезькій та Білгородській областях в етері кількох радіостанцій зранку в понеділок, п’ятого червня, транслювалася заява про нібито «вторгнення українських військ», запроваджений у Росії воєнний стан та загальну мобілізацію. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Заява була стилізована під звернення президента Росії Владіміра Путіна.

 

«Росіяни, брати та сестри. Сьогодні о 4-й ранку українські війська, озброєні до зубів блоком НАТО, за згодою та за підтримки Вашінґтона вторглися на території Курської, Білгородської та Брянської областей», – казав промовець, голос та інтонація якого схожі на голос Путіна. Далі у зверненні йдеться, що на території цих областей запроваджено воєнний стан, а мешканців закликають евакуюватись. 

 

«Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію», – пролунало у радіоетері голосом Путіна.

 

Речник російського президента Дмітрій Пєсков назвав фейком «екстрене звернення» Путіна. За його словами, інцидент був викликаний «зламом радіостанцій». «Так, це був злам дійсно. Нам про це відомо. Наразі терміново мовників інформують відповідні відомства про це, але вже контроль відновлено», – запевнив Пєсков.

05.06.2023

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