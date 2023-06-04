466-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:23 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Деякі місцеві російські силовики, ймовірно, інтерпретують драконівське законодавство Росії про воєнний час так, що публічна демонстрація синьо-жовтих предметів є поза законом, оскільки це може свідчити про непомітну підтримку України.

Як повідомляється, 9 травня 2023 року працівницю будинку престарілих було заарештовано за те, що вона одягла на роботу синьо-жовту куртку. Останніми днями російські війська Національної гвардії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося, був синьо-жовтим прапором повітряно-космічних сил Росії.

Репресії підкреслюють невпевненість параноїдального російського офіціозу щодо того, що є і що вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі. Критика арештів пролунала з неочікуваного боку: з боку ультранаціоналістичної, провоєнна ліберально-демократичної партії. Власний бренд партії містить жовтий колір на синьому тлі.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 209 940 (+470) осіб, танків – 3837 (+8) од., бойових броньованих машин – 7512 (+10) од., артилерійських систем – 3555 (+22) од., РСЗВ – 583 (+1) од., засобів ППО – 344 (+2) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10) од., крилатих ракет – 1132 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6305 (+16) од., спеціальної техніки – 479 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

112,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

43,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

105,1% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

115,4% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

52,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

24,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:31 Вночі з-під завалів зруйнованого будинку внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки в Дніпрі рятувальники дістали тіло дворічної дитини, а загальна кількість поранених зросла до 22 осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. частково зруйновано два двоповерхові будинки, між якими влучила ворожа ракета, пошкоджено 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці продовжують сигналізувати, що українські сили готові розпочати контрнаступальну операцію.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин загострив свою суперечку з міністерством оборони Росії, ймовірно, сподіваючись критикою російського військового керівництва применшити свій поточний конфлікт з главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Ймовірно, Пригожин звинуватив міноборони у спробі знищити війська "Ваґнера", а Кремль – у створенні конфлікту з чеченським командуванням, щоб швидко переорієнтувати російську дискусію назад до його звичайних цілей гніву – російського військового та політичного керівництва. Прігожин також, ймовірно, прагне згуртувати провоєнні ультранаціоналістичні групи, зокрема Кадирова та чеченських командирів, щоб об'єднатися в критиці, як він робив це раніше. Яскраві звинувачення Прігожина також, ймовірно, є спробою зберегти свою активну ініціативу в російському інформаційному просторі після захоплення Бахмута. Прігожин використав свій підвищений авторитет після захоплення Бахмуту, щоб посилити свої напади на російський військовий істеблішмент та еліти та підтримати свої спроби утвердитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти

• Прігожин скористався загальним невдоволенням росіян безпекою в Білгородській області, щоб погрожувати, що сили "групи Ваґнера" можуть діяти на території Росії без дозволу російського військового командування.

• Депутат російської держдуми заступник голови Комітету першої Думи у справах Співдружності Незалежних Держав (СНД) Костянтин Затулін під час громадського форуму 1 червня заявив, що Росія не досягла жодної з сформульованих цілей «спеціальної військової операції» в Україні.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове та на північний захід і південь від Кремінної.

• Регулярні російські сили, ймовірно, значною мірою замінили сили "групи Ваґнера" в Бахмуті на тлі низького темпу наступу в цьому районі станом на 3 червня.

• Російські війська зосередили наступальні дії на рубежі Авдіївка-Донецьк поблизу Мар'їнки.

• Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Донецької області.

• Російські війська продовжували укріплювати оборону на Херсонщині.

• Російське військове керівництво намагається створити та укомплектувати нові військові формування.

• Ймовірно українські партизани вбили російського колабораціоніста в окупованій Запорізькій області.

09:05 Вночі з ешої по четверту годину росіяни атакували Україну, застосувавши п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: