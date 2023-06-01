Палата представників США ухвалила законопроект щодо стелі держборгу.

Документ повинен ще затвердити Сенат.

Палата представників Сполучених Штатів у середу ввечері, 31 травня, більшістю голосів схвалила законопроєкт щодо ліміту державного боргу, повідомляють американські ЗМІ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Нижня палата Конґресу ухвалила документ за п'ять днів до останнього терміну, щоб уникнути дефолту в США. Встановлена ​​раніше стеля держборгу у розмірі 31,4 трильйона доларів була досягнута ще в січні, і з того часу Міністерство фінансів було позбавлене права збільшувати запозичення для фінансування поточних витрат.

За законопроєкт, розроблений за наслідками перемовин між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті (Kevin McCarthy), проголосували 314 законодавців, 117 виступили проти, серед них 71 республіканець і 46 демократів.

Тепер законопроект передано на голосування до Сенату. Лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер (Chuck Schumer) і лідер республіканців Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) працюють над тим, щоб законопроєкт було ухвалено до кінця тижня. Але потенційна затримка голосування поправок може ускладнити ситуацію. Шумер назвав документ «розумним компромісом». Макконнелл зазначив, що Маккарті «заслуговує на нашу подяку».

Законопроєкт передбачає тимчасове скасування стелі боргу США до першого січня 2025 року, що дозволить президентові Байдену та законодавцям відкласти рішення політично ризикованого питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Документ також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років; прискорить процес надання дозволів на деякі енергетичні проєкти; поверне до бюджету невикористані кошти, видані державою під час пандемії COVID-19 та розширить вимоги для отримувачів програм продовольчої допомоги.