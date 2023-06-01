Палата представників США ухвалила законопроект щодо стелі держборгу.

Документ повинен ще затвердити Сенат.

 

 

Палата представників Сполучених Штатів у середу ввечері, 31 травня, більшістю голосів схвалила законопроєкт щодо ліміту державного боргу, повідомляють американські ЗМІ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Нижня палата Конґресу ухвалила документ за п'ять днів до останнього терміну, щоб уникнути дефолту в США. Встановлена ​​раніше стеля держборгу у розмірі 31,4 трильйона доларів була досягнута ще в січні, і з того часу Міністерство фінансів було позбавлене права збільшувати запозичення для фінансування поточних витрат.

 

За законопроєкт, розроблений за наслідками перемовин між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті (Kevin McCarthy), проголосували 314 законодавців, 117 виступили проти, серед них 71 республіканець і 46 демократів.

 

Тепер законопроект передано на голосування до Сенату. Лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер (Chuck Schumer) і лідер республіканців Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) працюють над тим, щоб законопроєкт було ухвалено до кінця тижня. Але потенційна затримка голосування поправок може ускладнити ситуацію. Шумер назвав документ «розумним компромісом». Макконнелл зазначив, що Маккарті «заслуговує на нашу подяку».

 

Законопроєкт передбачає тимчасове скасування стелі боргу США до першого січня 2025 року, що дозволить президентові Байдену та законодавцям відкласти рішення політично ризикованого питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

 

Документ також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років; прискорить процес надання дозволів на деякі енергетичні проєкти; поверне до бюджету невикористані кошти, видані державою під час пандемії COVID-19 та розширить вимоги для отримувачів програм продовольчої допомоги.

01.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
462-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (західніше Масютівки та на Новоселівське), Лиманському (південніше Кузьминого), Авдіївському (на Сєверне) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак
31.05.23 | | Україна
До чого ведуть компроміси з російським агресором 
Тарас Стецьків
Історично російський імперський проєкт і український демократичний концепт є антагоністичними за своєю природою. Компроміс між ними неможливий. Перемогти має або один, або інший. Перемога однієї моделі означає загибель іншої.
30.05.23 | | Україна
Мистецтво лінії і форми
Оксана Палій
Дуже хотілося втілити задум пам’ятника, який концептуально був вписуваний в історію Держави, нашу історичну пам'ять, ландшафт міста Львова, бо такого місця культури пам’яті, зафіксованої в скульптурі «Репресованим українським родинам», нам бракує.
30.05.23 | | Штука
461-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (в районі сіл Масютівка і Крохмальне та Новоселівське і Стельмахівка) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак, з них 12 – на Мар’їнському напрямку
30.05.23 | | Україна
В пошуках Че
Юрко ТИМЧУК
Теми «Контрнаступ» і «F-16» ще збуджують інформаційний простір, але трапляються події, які відсовують їх на другий план. Тимчасово. 
29.05.23 | | Україна
Слово при людині і людина при слові
Андрій Содомора
Український народ – узгоджене означення; народ України – неузгоджене...
29.05.23 | | Дискурси
460-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського), на Шахтарському (біля Великої Новосілки) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 19 атак.
29.05.23 | | Україна
459-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (західніше Хромового), на Авдіївському (Сєверне та Первомайське) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 21 атаку, з них 14 – біля Мар’їнки
28.05.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.