​НАТО відрядило до Косова додатковий батальйон миротворців.

Це сталося після кількох днів заворушень і поранення трьох десятків військовослужбовців KFOR.

На тлі ескалації напруженості на півночі Косово НАТО у вівторок, 30 травня, ухвалило рішення відрядити до реґіону додаткові сили в рамках миротворчої місії KFOR, яку очолює Альянс. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова співрозмовників із військових кіл у Брюсселі. Це сталося після кількох днів заворушень і поранення трьох десятків військовослужбовців KFOR.

«Місія KFOR під егідою НАТО посилила присутність у чотирьох громадах на півночі Косова для того, щоб знизити ризик ескалації ситуації після того, як нові глави місцевих адміністрацій спробували розпочати виконання повноважень. Командувач KFOR генерал-майор Анджело Мікеле Рістучча (Angelo Michele Ristuccia) особисто спостерігає за ситуацією в краї», – повідомили представники KFOR.

Генерал Рістучча закликав і косовських сербів, і косовських албанців до спокою, щоб мінімізувати ризик напруженості.

Підкріплення складатиметься приблизно з 700 військовослужбовців. На даний момент у рамках місії в Косово перебуває 3800 миротворців.

Першу частину підкріплення в Косово буде перекинуто протягом семи днів. У разі, якщо цього виявиться недостатньо, ще одному батальйону з оперативного резерву наказано перейти у стан підвищеної бойової готовності.

Ситуація на півночі Косова ускладнилася після того, як у квітні тут було обрано нових мерів – замість колишніх, етнічних сербів, які подали до демісії на знак протесту проти політики влади краю. Сербське населення бойкотувало вибори, внаслідок чого мерами були обрані представників проалбанських партій. Щоб не дати їм вступити на посаду, серби спробували блокувати адміністративні будинки, вступивши в сутички з поліцією та силами KFOR. Президент Сербії Александар Вучич 26 травня привів армію у повну бойову готовність і наказав деяким частинам вирушити до кордону з Косово.

коли косовський спецназ узяв під контроль будівлі місцевих органів влади у громадах, населених переважно сербами. Відбулися зіткнення із застосуванням світлошумових гранат та сльозогінного газу. Місцеві жителі серби не хотіли пускати на робочі місця косовських албанців – керівників місцевих адміністрацій, обраних на муніципальних виборах, що відбулися наприкінці квітня, які бойкотували серби.