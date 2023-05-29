Суд розгляне апеляцію щодо ринку "Добробут" у Львові. Міський голова записав звернення.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до Офісу генпрокурора через незаконну приватизацію землі на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі міста. Апеляцію в цій справі у вівторок, 30 травня, розглядатиме Західний апеляційний господарський суд. Участь у засіданні візьмуть міський голова та члени виконавчого комітету. Про це повідомив Андрій Садовий 29 травня у відозверненні.

Раніше міська рада програла суд першої інстанції. У лютому 2023 року «Добробут» остаточно закрили і розпочали там будівництво супермаркету «Арсен». До того, в грудні 2020-го, відповідно до рішення суду за ТОВ «Галінвест» зареєстрували право постійного користування земельною ділянкою, де був ринок, а в лютому 2022-го – право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 метрів квадратних. За інформацією аналітичної системи YouСontrol, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії Ost-Invest-und Bauprojektmanagement GmbH. Кінцевим бенефіціаром є львівʼянин Валерій Холодило.

За словами Андрія Садового, фірма «Галінвест» зареєстрована в Москві, а власник Холодило – колишній комсомольський діяч, який на початках Незалежності обманув міську та обласну владу і переписав на себе майно.

«Йдеться про територію, де був розташований ринок «Добробут», дуже багато нерухомості – 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни «чорні» реєстратори почали це все переоформлювати. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження, щоправда прокуратура майже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Міністерства юстиції, висновок Держгеокадастру. Це все «шито білими нитками». Це є мародерство і грабіж», – пояснив міський голова.

У міськраді додали, що зараз місто планує повернути цю ділянку в комунальну власність, аби відтворити історичний громадський простір із оновленою архітектурою.

Нагадаємо, що у 90-х роках Львівська міська рада спільно з австрійськими інвесторами планувала будівництво п’ятиповерхового готелю «Золотий Лев», надавши для цього українсько-австрійському ТзОВ «Галінвест» земельну ділянку на вулиці Стара, що поруч із площею Князя Осмомисла, за Львівською оперою. Тоді міськрада Львова зробила внесок у статутний фонд товариства, однак згодом за незрозумілих обставин вибула з переліку засновників. Будівництво завмерло у 1997 році, і місто дало дозвіл на облаштування тимчасового ринку «Добробут», що працював іще торік. Згодом працівників із цього ринку почали виселяти, хоча адміністрація запевняла, що вони самі йдуть, бо немає жвавої торгівлі, а ринок тим часом відремонтують.

Фахівці «Рятівної археологічної служби» досліджували територію під ринком «Добробут», тобто ділянку, яку готували під фундамент для готелю в 90-х роках, але на цьому етапі всі роботи припинилися. Згодом місто дало дозвіл на облаштування там тимчасового ринку. Тоді, 30 років тому, під час досліджень археологи знайшли там давнє житло, предмети побуту, які свідчать, що цю територію безперервно заселяли ще з V століття. Дослідники були вражені здобутою інформацією.