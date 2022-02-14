Львів затвердив план дій на випадок надзвичайної ситуації.

Львівська міська рада провела позапланове засідання комісії ТЕБ і НС, на якому затвердили перелік заходів на випадок військової загрози з боку Росії.

 

Серед основних рішень: збільшити резерв крові, облаштувати підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих в одній із львівських лікарень, забезпечити тримісячним запасом медикаментів та інших матеріалів усі міські лікарні. Також у всіх медзакладах, за словами міського голови, привели до відповідного стану всі інженерні комунікації, забезпечили медустанови запасами води та дизель-генераторами.

 

 

Про це сьогодні, 14 лютого, за підсумками міської комісії ТЕБ і НС Андрій Садовий повідомив під час брифінгу.

 

Також голова Львівської громади зазначив, що комунальники розглядають різні можливості автономної подачі води мешканцям на випадок, якби відбулася повна зупинка роботи водопровідної мережі.

 

У своєму каналі в Твіттері Андрій Садовий також додав, що "важливо забезпечити альтернативні джерела живлення для функціонування стратегічних підприємств міста", а "на випадок, якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або відсутня електроенергія, місто повинне забезпечити альтернативні шляхи комунікації із населенням".

 

Нагадаємо, сьогодні також наради щодо ескалації російської загрози скликають у Львівській обласній раді та Львівській обласній державній адміністрації. 

14.02.2022

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