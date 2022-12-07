Мер Львова подарував Папі Римському уламок російської ракети, який лікарі дістали з тіла дитини.

Сьогодні, 7 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском. Також участь у зустрічі взяли дружина мера Катерина Кіт-Садова, керівник Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук і керівник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Сергій Кіраль.

Мер Львова подарував Папі Фринциску дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули із 13-річної дівчинки.

«Кілька хвилин, щоб сказати все, що потрібно, усе, що важливо. На фото дерев’яний хрест – символ перемоги добра і правди, який "поранений" осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці. Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм», – йдеться в повідомленні Андрія Садового у facebook.

Він додав, що глава Католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами світу, щоб закликати всіх вірних молитися за Україну. Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

Нагадаємо, нещодавно глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску шматок російської міни, що пошкодила фасад греко-католицького храму в Ірпені.