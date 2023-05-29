460-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 207 030 (+430) осіб, танків – 3801 (+4) од., бойових броньованих машин – 7467 (+11) од., артилерійських систем – 3435 (+10) од., РСЗВ – 575 (+1) од., засобів ППО – 331 (+2) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61) од., крилатих ракет – 1056 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6207 (+15) од., спеціальної техніки – 453 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

43,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

103,5% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

111,5% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

51,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:04 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один надводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:01 Під час нічної масованої атаки росіяни спрямували по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136, три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Уламки збитого дрона-камікадзе впали в деякі об’єкти портової інфраструктури.

08:53 Вночі на Львівщині збиті над Золочівським районом уламки російської ракети впали на дерев‘яну господарську будівлю, постраждалих немає, але будівля, а також трактор, який був поруч, згоріли, повідомив голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький.

08:50 Вночі над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

08:47 З початку доби ло 5-ї години ранку року росіяни атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами, випустивши з з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, а з північного та південного напрямків – 35 іранських ударних дронів «Shahed-136/131».

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід», у взаємодії із ППО інших складових ЗСУ знищено 67 повітряних цілей, зокрема

– 37 з 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 29 з 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

08:36 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: