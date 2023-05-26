Вірменія і Азербайджан домовилися щодо кордонів.

Єреван визнав Карабах частиною Азербайджану.

25 травня у Москві відбувся тристоронній саміт, в якому взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін. На зустрічі Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Про це, повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

«Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного і на цій основі, можна сказати, ми досить добре просуваємося до врегулювання наших відносин», – заявив Нікол Пашинян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку не має територіальних претензій до Вірменії. За його словами, країни мають можливість виходу на мирну угоду, «враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану». «Тепер є поважні передумови для нормалізації відносин на основі того, що країни визнали територіальну цілісність одна одної», – зазначив Алієв

Раніше на прес-конференції в Єревані Пашинян заявив, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входить і Нагірний Карабах, але за умови безпеки тамтешнього вірменського населення,.

Проте, як зазначають оглядачі, між Вірменією та Азербайджаном досі існують суперечки навколо Лачинського і Зангезурського коридорів.