У Мінську підписано документи про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Проте контроль над нею і рішення про застосування залишається за російською стороною.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документи про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Про це повідомив телеканал Belsat з покликом на заяву пресслужбу Міністерства оборони РБ. Підписання відбулося в Мінську на засіданні Ради міністрів оборони країн-учасниць ОДКБ.

Як повідомило Міноборони Білорусі, ці документи визначають «порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі».

Шойгу зразу ж застеріг: «Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею і рішення про застосування залишається за російською стороною».

Хренін також розповів, що Росія поставила Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Искандер-М», зенітні ракетні системи С-400. Також РФ переобладнала літаки Су-25, які можуть тепер нести ядерну зброю.

«Сьогодні в умовах агресивних випадів, що не припиняються, звучать від представників військово-політичного блоку НАТО і не тільки, наша з Вами зустріч має особливо важливе значення і підкреслює глибину двосторонньої співпраці у військовій і військово-технічній галузях. В даний час чиниться безпрецедентний тиск з боку “колективного” Заходу як на Республіку Білорусь, так і на Російську Федерацію у всіх сферах забезпечення національної безпеки наших держав. Нам намагаються нав'язати однополярний світ за зразком, де всі країни керуються не міжнародним правом, а підпорядковуються деяким правилам, які забезпечують просування інтересів деяких держав, які, на думку їхнього керівництва, мають “винятковість”», – наголошується в заяві білоруського військового відомства, у якій нібито пояснено необхідність розташування російської ядерної зброї в Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Ціхановська, реагуючи на підписання документа, закликала зробити все можливе, щоб не допустити розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. «Це прямо порушує наш без'ядерний статус, закріплений у Конституції, і забезпечує контроль Росії над Білоруссю на роки вперед, а також створює ще більшу загрозу безпеці України та всієї Європи», – заявила Ціхановська.