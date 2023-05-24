Лукашенко пояснив свою недугу аденовірусом.

Він пообіцяв співвітчизникам: «Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго».

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, що був відсутній кілька днів у зв'язку з тим, що захворів на аденовірус. Про це повідомив телеканал «Белсат». Він запевнив, що помирати не збирається, а початок хвороби переносив на ногах.

«Якщо хтось вважає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтесь. Це не більш ніж порожні міркування у месенджерах та Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого. Каранік (Володимир Каранік – міністр охорони здоров’я, – ред.) усміхається: лікується три дні. Але оскільки я не мав можливості лікуватися: то в Москву треба, то суботники, то в Гродно, потім Гомель – все це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго», – заявив Лукашенко на нараді з актуальних питань охорони здоров'я. Фрагмент його промови опублікував Telegram-канал «Пул Первого».

Аденовірусна інфекція – це вірусне захворювання, яке викликається аденовірусом, один із різновидів ГРВІ. Хвороба може супроводжуватися кон'юнктивітом, лихоманкою, болем у животі, нудотою та діареєю. Ознаки аденовірусної інфекції схожі на грип.

Нагадаємо, чутки про хворобу Лукашенка почали з'являтися дев’ятого травня після його участі у параді в Москві. Тоді всіх вразив його хворобливий стан. Лукашенко не зміг самостійно пройти 300 метрів, а на його руці помітили бандаж. Після цього Лукашенко майже на тиждень зник із публічного простору.