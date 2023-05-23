У російських призовників забиратимуть закордонні паспорти.

Відповідний закон ухвалила в третьому читанні Держдума РФ.

Державна дума Росії у вівторок, 23 травня, схвалила у третьому, остаточному читанні поправки до закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації». Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Документ, зокрема, передбачає, що призвані на військову службу або альтернативну цивільну службу повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до органу, що видав цей документ. Здати паспорт потрібно буде протягом п'яти днів з моменту ухвалення рішення про призов, а отримати його можна буде після завершення служби.

Якщо громадянин Росії, право якого на виїзд з країни обмежено, не передасть без поважної причини паспорт на зберігання до уповноваженого органу чи організації, то документ буде визнаний недійсним, випливає з ухвалених Держдумою поправок.

Ці норми стосуватимуться чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року граничний вік призову буде піднятий до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на службу.

Повістки у військкомати, згідно з ухваленим у квітні законом, тепер надходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді. При цьому повістка буде вважатися врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті на порталі «Держпослуг».