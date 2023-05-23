У російських призовників забиратимуть закордонні паспорти.

Відповідний закон ухвалила в третьому читанні Держдума РФ.

 

 

Державна дума Росії у вівторок, 23 травня, схвалила у третьому, остаточному читанні поправки до закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації». Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Документ, зокрема, передбачає, що призвані на військову службу або альтернативну цивільну службу повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до органу, що видав цей документ. Здати паспорт потрібно буде протягом п'яти днів з моменту ухвалення рішення про призов, а отримати його можна буде після завершення служби.

 

Якщо громадянин Росії, право якого на виїзд з країни обмежено, не передасть без поважної причини паспорт на зберігання до уповноваженого органу чи організації, то документ буде визнаний недійсним, випливає з ухвалених Держдумою поправок.

 

Ці норми стосуватимуться чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року граничний вік призову буде піднятий до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на службу.

 

Повістки у військкомати, згідно з ухваленим у квітні законом, тепер надходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді. При цьому повістка буде вважатися врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті на порталі «Держпослуг».

23.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Костянтин Москалець: «Спорудження мосту»
У книжці є місце для смутку і радості, для сміху і роздумів про вічні речі, як-от любов і смерть, прощення та співчуття. Потреба рефлексувати про важливе і є в певному сенсі нашим щоденним спорудженням мосту, завдяки якому потрапляємо на береги, донедавна невідомі й недоступні для нас.
22.05.23 | | Штука
453-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 37 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
22.05.23 | | Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника. III
Іван Монолатій
Стефаникові чуже національне знеособлення підданців перед мітом цісаря: його світ перебуває у системі координат міжетнічної взаємодії
21.05.23 | | Минуле
452-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
21.05.23 | | Україна
Хіросіма
Віталій Портников
У саміту групи семи в Хіросімі є свій сумний символ – символ несприйнятого уроку ядерної катастрофи...
21.05.23 | | Дискурси
Усвідомлення
Василь МАХНО
так важко слова ті підважити так легко змовчати у них мовчання чавунні важелі над світлом кульбабиним
20.05.23 | | Дискурси
Твоє відображення тебе знайде
Татяна Новицька
Про що промовляє музика, з посмаком якої фестиваль «Дзеркало» залишив свою публіку до наступного сезону? Музика, яка спонукає радіти життю і боротися за життя, так резонує з нинішнім станом наших зболених душ.
20.05.23 | | Штука
451-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджували основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулося понад 80 бойових зіткнень, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та біля Авдіївки, Степового і Новомихайлівки
20.05.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.