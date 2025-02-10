У Ростові судили російського вояка, який розстріляв своїх командирів в Україні.

Єфрейтора Посмєтухова засудили до довічного ув’язнення.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до довічного позбавлення волі єфрейтора Микиту Посмєтухова. Про це повідомилило видання «Медиазона» з покликом на на прес-службу суду.

Посмєтухова визнали винним у «вбивстві двох і більше осіб за службову діяльність та з хуліганських спонукань» (частина 2 статті 105 КК РФ), а також у «насильницьких діях проти військового начальства в умовах збройного конфлікту» (частина статті 334). Справа розглядалася у закритому режимі, її деталі невідомі.

У наказі командувача угрупуванням військ «Днепр» Михайла Тєплінского від 30 листопада 2023 року, який цитує «Медиазона», описувався випадок, що стався в 17-му танковому полку 70-ї мотострілецької дивізії, в ніч на 28 листопада того ж року. Згідно з цим документом, єфрейтор Посмєтухов, випивши зі своїми товаришами по службі, взяв автомат і пішов у бліндаж до командування. Він застрелив патрульного молодшого сержанта Володимира Глазьєва, а потім у бліндажі розстріляв сплячих підполковника Станіслава Клюкіна, капітана Михайла Трубіна та рядового Володимира Петриченка. У документі наголошується, що мотивом дій єфрейтора була його образа на одного з командирів, який застосував до нього дисциплінарне покарання та обіцяв відправити до штурмового підрозділу за порушення дисципліни.

«Медиазона» підкреслює, що не вдалося з незалежних джерел підтвердити справжність наказу Тєплінского, який потрапив у її розпорядження, проте повідомляє, що вдалося встановити факт загибелі всіх чотирьох згаданих у документі військовослужбовців, причому в один день – 28 листопада 2023 року.