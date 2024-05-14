Затримано начальника Головного управління кадрів Міноборони РФ.

Це вже друга кримінальна справа у Міністерстві оборони РФ, яка розслідується на тлі зміни керівництва.

 

 

Російські правоохоронці затримали начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Про це повідомило видання «Коммерсанъ».

 

Раніше про затримання Кузнєцова повідомили деякі російські Telegram-канали. Так, канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що Юрія Кузнєцова було «затримано у власному ліжку», а силовики, що прийшли за ним, «діяли навмисне жорстко» і «ломами винесли ворота і вікна в кам’яниці головного військового кадровика в Істринському районі».

 

Згідно з попередньою інформацією Кузнєцов є фігурантом у кримінальній справі. У чому саме підозрюють головного кадровика російської армії не уточнюється. З неофіційний джерел відомо, що справа стосується попередньої роботи генерала «на посаді голови служби захисту держтаємниці».

 

За даними інформаційного агентства ТАСС, розслідування проводить Головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ. «Слідчий вже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – сказало джерело агентства. За його словами, на робочому місці Кузнєцова та у його будинку проводилися обшуки.

 

У понеділок, 13 травня до 235-го гарнізонного військового суду РФ надійшли матеріали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Юрія Кузнєцова. Судове засідання відбулося того ж дня, про рішення суду наразі не повідомляється.

 

Це вже друга кримінальна справа у Міністерстві оборони РФ, яка розслідується на тлі зміни керівництва. Наприкінці квітня 2024 року в Москві заарештували заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, який займався військово-промисловим комплексом. Генерала звинуватили в отриманні хабара в особливо великому розмірі — більше одного мільярда рублів . ЗМІ писали, що у справі також міг фігурувати епізод про державну зраду.

14.05.2024

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