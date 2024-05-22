У Росії розпочалися навчання з тактичною ядерною зброєю.

Міноборони РФ наголосило, що навчання проводяться «у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб».

 

 

Російські війська розпочали у Південному військовому окрузі перший етап навчань з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомила газета  «Коммерсантъ» з покликом на прес-реліз Міністерства оборони Росії.

 

«У рамках цього етапу особовим складом ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Искандер”, спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків», – йдеться в повідомленні російського військового відомства.

 

Підрозділи авіації Повітряно-космічних сил Росії під час навчань, своєю чергою, відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами «авіаційних засобів ураження», зокрема гіперзвукових ракет «Кинжал», та вильоти до призначених районів патрулювання, йдеться у повідомленні МО.

 

«Як раніше повідомляло Міноборони Росії, навчання, що проводяться, спрямовані на підтримку готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування і з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації», – наголошується в заяві.

 

Про підготовку до проведення навчань Генштаб Міноборони Росії оголосив шостого травня. Дата початку навчань наперед не повідомлялася.

21.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Будинок «Слово»
Віталій Портников
Коли піднімаюсь по сходах старих письменницьких будинків, мимоволі шукаю очима двері своєї квартири з іншого світу і бачу у вікні «воронок», який приїхав для мого арешту...
19.05.24 | | Дискурси
Шляхами Накловичів
Мар'ян ХОМЯК
До 140-річчя від дня народження о. Ромуальда Накловича (1884–1965). Доля не жаліла для нього випробувань, як і для його синів, які залишались гідними свого батька  
18.05.24 | | Минуле
Два Володимири
Олеся Ісаюк
Два написані в різні епохи несхожі тексти “Ідоли падуть” Опільського та “Володимир” Скляренка поєднані фактом детальної розробки обставин і почуттів героїв навколо хрещення
18.05.24 | | Україна
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24 | | Галичина
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24 | | Штука
…І како люде мисліте
Тарас Прохасько
Сорочки і хустки були настільки виразними, що не треба було питати – звідки той сир чи молоко, вурда чи бриндзя, гриби чи ягоди: досить подивитися на вишивку
16.05.24 | | Дискурси
Вус
Мирослав Трофимук
Пам'яті Володимира Чорновуса, архітектора, урбаніста, археолога, будівельника, інженера, видавця, дослідника історії Галичини, скульптора, ґрафіка, живописця
16.05.24 | | Минуле
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями... 
16.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.