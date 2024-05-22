У Росії розпочалися навчання з тактичною ядерною зброєю.

Міноборони РФ наголосило, що навчання проводяться «у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб».

Російські війська розпочали у Південному військовому окрузі перший етап навчань з практичним відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на прес-реліз Міністерства оборони Росії.

«У рамках цього етапу особовим складом ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Искандер”, спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків», – йдеться в повідомленні російського військового відомства.

Підрозділи авіації Повітряно-космічних сил Росії під час навчань, своєю чергою, відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами «авіаційних засобів ураження», зокрема гіперзвукових ракет «Кинжал», та вильоти до призначених районів патрулювання, йдеться у повідомленні МО.

«Як раніше повідомляло Міноборони Росії, навчання, що проводяться, спрямовані на підтримку готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування і з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації», – наголошується в заяві.

Про підготовку до проведення навчань Генштаб Міноборони Росії оголосив шостого травня. Дата початку навчань наперед не повідомлялася.