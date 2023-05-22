Мова, слово   

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Мова радше нами володіє, а не ми – мовою.
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Пере-кладати – важко: «Як много важить слово».
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При одній «загальнозрозумілій» мові – лише порозуміння.
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У світі слів – у світлі слів: мова мала б ставати не чистішою (так і до стерильності недалеко), а світлішою.
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Воскова фігура (чи манекен) що подібніша до людини – то лячніша для ока; так і мова: що «правильніша», але без живої іскри, – то неприємніша для вуха.
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Що лід для ноги, те «виґлянцована» мова – для вуха: тут і там – слизьке.
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«Нова радість стала...» Нова й поважна – своєю старовиною. Усуньмо з наших коляд, щедрівок нагріті давниною слова (днесь, отрочатко, яскиня, єси, торжествують, воплотився...) – і Різдвяна радість стане новорічною, з дзвоном келихів, веселістю.
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Суржик, як і бур’ян, – небезпечний, тож і прополювати треба негайно: заглушить. А слух – пряма дорога до серця.
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Мова – душа народу, його серце, воно ж – «де вітри віють, трави зеленіють...» (Сидір Воробкевич).
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Яке життя (аритмічне, машинне, далеке від природи) – така ж мова: хай «правильна», але – не жива: «А дай жити, серцем жити...»
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Дніпро – річка?.. Тут уже не слух страждає – око: «схочу – перескочу»?..
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Думка і слово (почуте з розмови двох жінок):
«Або я знаю, що думаю, поки не скажу?»
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«Мовчання в доісторії» (Карл Ясперс) сповнене голосів, які поглинула «заздрісна» давність.
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Чутка йде... Мова не встигає за технічними винаходами («мчить», «летить» – надто повільні).
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У мову, як у море, спочатку входимо, потім «плаваємо», аж тоді, по «дивнії перли», – пірнаємо.
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У кожну книгу одразу ж пірнати – небезпечно.
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Роз-мова – мова в дії, роз-ум – ум в дії.
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Що тонше відчуття рідної мови, то пронизливіший холод чужини: Овідій, Шевченко...
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Язик (мова) – «перекладач душі» (Лукрецій), тож і письменники – перекладачі: з душі – на папір.
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Мобільний телефон: «Не та розмова, не тії слова...»
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До телевізійної доби: «Заходь, поговоримо...»
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22.05.2023