453-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, створює нову "елітну" ударну авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм" для дії над Україною. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

Комбінація типів літаків свідчить про те, що основна роль групи полягатиме у виконанні наземних штурмових місій. Достовірні повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів, які вийшли на пенсію.

Створення групи підкреслює, як Росія оцінює свої регулярні ескадрильї ВПС, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції – нанесенні авіаударів по українській лінії фронту.

10:18 Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини Запорізька атомна електростанція знову залишилася без живлення, повідомив «Енергоатом»: о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська потужністю в 750 кіловат, з якої живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС. Це сьомий раз, коли ЗАЕС працює без зовнішнього живлення.

10:04 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 203 880 (+720) осіб, танків – 3785 (+2) од., бойових броньованих машин – 7407 (+9) од., артилерійських систем – 3278 (+20) од., РСЗВ – 565 (+1) од., засобів ППО – 327 (+0) од., літаків – 309 (+1) од., гелікоптерів – 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8) од., крилатих ракет – 1011 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6129 (+14) од., спеціальної техніки – 427 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

102,2% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

106,4% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

50,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

23,3% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:44 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Найманці "групи Ваґнера", ймовірно, утримують західні адміністративні межі міста Бахмут, в той час як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях Бахмута. Українські військові посадовці повідомили, що українські сили контролюють "незначну" частину південно-західного Бахмута навколо траси T0504 — це мовчазне підтвердження того, що російські сили убезпечили решту західного та північно-західного Бахмута, якщо не все місто. Ці заяви офіційних осіб свідчать про те, що українські сили відійшли з решти районів у Бахмуті, за винятком тих, що прилягають до двох автомагістралей у місто. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показали, як війська Вагнера піднімають прапори Росії та Вагнера над житловим будинком у західному Бахмуті. Ймовірне захоплення "групою Ваґнера" останньої невеликої території західного Бахмута, що залишилася, не впливає на поточні українські контратаки на північ чи південь від Бахмута, це також не впливає на український контроль над наземними лініями комунікацій навколо Бахмута, яких виснажені сили "Ваґнера" повинні були б захопити для проведення подальших наступальних операцій. Російським військам, ймовірно, знадобиться додаткове підкріплення для утримання міста Бахмут і його флангів за рахунок операцій на інших напрямках.ISW зафіксував на Бахмутському напрямку артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (яка раніше спостерігалася в районі Авдіївки). Українські військові джерела повідомили, що російські війська втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, і зазначили, що постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил Вагнера в Бахмуті. Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада 20 травня заявила, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 1750 метрів у ширину та 700 метрів у глибину у невизначеному районі. На відео з геолокацією видно, як українська 3-тя окрема десантно-штурмова бригада завдає удару по невизначеним російським силам на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і вступає в бій з російською 200-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою 14-го армійського корпусу (Північний флот) на північний схід від Богданівки (5 км на північний захід від Бахмут). Російські регулярні сили, зокренма 72-а окрема мотострілецька бригада, безуспішно намагаються відновити втрачені позиції та відповісти на українські контратаки на флангах Бахмута, що узгоджується з оцінкою ISW про те, що українські сили відновили тактичну ініціативу навколо Бахмута.У Генштабі України повідомили, що регулярні сили РФ вели безуспішні наступальні дії на південь від Іванівського (6 км на захід від Бахмута), у напрямку Григорівки (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута) і в напрямку Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута). Російські мілблогери також відзначили невдалі російські штурми на флангах Бахмута.

• Раніше ISW прогнозувала, що наступальні операції "Ваґнера", ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у містах, і малоймовірно, що "Ваґнер" в його нинішньому виснаженому стані продовжить бойові дії за межами Бахмута.

• Президент Росії Путін 21 травня привітав "групу Ваґнера" та російських військових із взяттям Бахмута.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Пригожин цілком прогнозовано заявив, що перемога над Бахмутом належить виключно йому та його силам.

• Російська реакція на заявлене захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між внутрішньою подачею війни Кремлем і висвітленням російських операцій в Україні ультранаціоналістичною спільнотою мілблогерів. Російське державне телебачення зобразило нібито захоплення Бахмута як важливу історичну подію та стверджувало, що захоплення міста полегшить російські операції із захоплення Слов’янська (41 км на північний захід від Бахмута), Краматорська (35 км на північний захід від Бахмута) і навіть міста Дніпро (приблизно 215 км на захід від Бахмута). Російські ультранаціоналістичні мілблогери святкували нібито захоплення Бахмута, але підкреслювали, що "Бахмут – це не Берлін" і що захоплення міста буде просто ще одним кроком у поточних важких операціях для досягнення російських цілей в Україні. Більш реалістичні погляди російських мілблогерів як на російські можливості в Україні, так і на актуальність наступу на Бахмут підкреслюють розбіжності між двома дуже різними сегментами про-військового російського інформаційного простору: більш оптимістичним поданням війни, яке пропонує Кремль, і більш поінформованим поданням війни, яке пропонують мілблогери. Ці зростаючі розбіжності, ймовірно, і надалі підриватимуть здатність Кремля формувати російський інформаційний простір.

• Президент США Джо Байден 21 травня заявив, що США будуть навчати українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб зміцнити обороноздатність України в довгостроковій перспективі. Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський дав йому «категоричні запевнення», що українські сили не використовуватимуть надані Заходом F-16 для ударів по території Росії. Байден повторив, що Україна не використовуватиме F-16 у своєму очікуваному контрнаступі, і назвав надання F-16 частиною довгострокових зусиль для посилення оборонних можливостей України в міру розвитку оперативних потреб України. Байден розширив цей аргумент, заявивши, що США не зобов’язувалися надіслати Україні танки раніше, тому що Україна раніше не потребувала танків. За оцінками же ISW, необхідність відправлення Україні західних танків стала очевидною в червні 2022 року. У січні 2023 року ISW оцінював, що затримки з наданням Україні західних систем вогню великої дальності, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для більш масштабних контрнаступальних операцій, створеними недоліками та помилками російських військових сил. Неминуча затримка між обіцянкою надіслати такі системи та здатністю ЗСУ ними користуватися вимагає надання таких систем за перших ознак того, що вони знадобляться, а не тоді, коли ситуація стає жахливою. Якби західні лідери почали висувати перед Україною умови використання західних танків у червні 2022 року, коли з’явилися перші чіткі ознаки необхідності західних танків, українські сили змогли б почати їх використовувати в листопаді-грудні.

• Громадський рух "Клуб розлючених патріотів" колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна відкрив відділення в Санкт-Петербурзі 21 травня інавгураційним заходом. Відкриття клубу в Санкт-Петербурзі, ймовірно, є продовженням політичної ворожнечі Ігоря Гіркіна з Пригожиним і групою Вагнера.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні операції на лінії фронту Донецьк – Авдіївка, але не здобули жодних достовірних територіальних успіхів..

• Повідомляється, що українські війська завдали потужного удару по російському штабу на аеродромі в Бердянську Запорізької області ракетою Storm Shadow.

• Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що станом на 20 травня в Україні діють сім полків і чотири батальйони з Чечні.

• Повідомляється, що російська окупаційна влада посилює фільтраційні заходи в окупованій Україні для пошуку українських партизанів.

09:22 Внаслідок нічної повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 із них – госпіталізовані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:12 Вночі росіяни атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131»:

- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;

- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

- 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Силами та засобами ППО на східному та південному напрямках знищено всі чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та всі 20 ударних дронів типу «Shahed».

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: