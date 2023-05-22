Посольство Росії у Єгипті написало антисемітський твіт про Зеленського.

Але згодом згадку про Ізраїль та єврейське походження українського Президента у твіті було стерто.

 

 

Після візиту Президента України Володимира Зеленського на саміт Ліги арабських держав посольство Росії в Єгипті опублікувало антисемітський твіт. Про це повідомив у понеділок, 22 травня, ізраїльський інформаційний портал «Детали» з покликом на сайт Kan-11. У публікації на порталі зазначили, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну багато російських чиновників використовували єврейство Зеленського як привід для нападок.

 

Первісний зміст твіту був таким: «Президент нацистського режиму в Києві, який має кровні зв'язки з Ізраїлем, прибув на арабський політичний захід і не лише обурливо збрехав про коріння конфлікту, а й наважився засудити нейтральну арабську позицію з цього питання».

 

Kan-11 виклав повний скрін цього тексту (арабською мовою). Але за кілька годин після публікації твіт було змінено. Звідти прибрали будь-яку згадку про Ізраїль та єврейське коріння Зеленського. У такому вигляді він висить на порталі зараз: «Керівник нацистського київського режиму відвідав головну арабську політичну подію та наважився не лише відверто збрехати про коріння та розвиток конфлікту, а й прямо засудити нейтральну арабську позицію щодо цієї кризи, а також добрі відносини арабських країн з Росією».

 

 

Сайт «Кан-11» виклав скрін твіту у первісному вигляді. Жодних пояснень щодо змін тексту посольство не дало.

22.05.2023

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