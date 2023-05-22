У Білорусі помилували ексредактора NEXTA Романа Протасевіча.

Він був засуджений до восьми років позбавлення волі.

Білоруська влада помилувала засудженого на вісім років колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевіча. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час». «Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина», – заявив Протасевіч журналістам у Мінську.

Нагадаємо, що Протасевіча було затримано разом із подругою, громадянкою Росії Софією Сапєгою після спровокованої посадки літака авіакомпанії Ryanair 23 травня 2021 року на летовищі Мінська. Рейс Атени–Вільнюс посадили нібито під приводом отриманого сигналу про мінування, яке згодом не підтвердилося. Для супроводу пасажирського літака в небо було піднято білоруський винищувач МіГ-29.

Протасевіч був головним редактором Telegram-каналів NEXTA та «Білорусь головного мозку», визнаних білоруською владою «екстремістськими». У 2020 році влада Білорусі включила Протасевіча до списку осіб, «причетних до терористичної діяльності».

Третього травня Мінський обласний суд засудив Протасевіча до восьми років позбавлення волі. Він був визнаний винними у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента, поширення свідомо неправдивих відомостей про Білорусь та інші злочини. Усього Протасевіча звинувачували за 11 статтями КК Білорусі.

У справі разом із Протасевічем проходили також засновник Nexta Степан Путіло та ексредактор Nexta Ян Рудик, які перебувають за межами Білорусії. Їх судили заочно та засудили до 20 та 19 років колонії відповідно. Фігурантів визнано винними у «публічних закликах до захоплення держвлади та скоєння терактів, образу президента, поширення свідомо хибних відомостей про Білорусь» та інші злочини.

Затриману разом з Протасевічем Софію Сапєгу, яка була редакторкою Telegram-каналу про білоруських силовиків «Чорна книга Білорусі», у травні 2022 року засудили до шести років колонії. Їй інкримінували розпалювання соціальної ворожнечі, незаконні дії щодо інформації про приватне життя та персональні дані, організацію насильства та загрози його застосування щодо силовиків, суддів, посадових осіб та журналістів. Наразі вирішується питання про видачу Сапєги владі Росії для відбування покарання на території Російської Федерації.