Президентка Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways.

Саломе Зурабішвілі висловила таким чином свій протест проти прямого авіасполучення Грузії з Росією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу, 20 травня, вчергове висловила негативне ставлення до відновлення прямого авіасполучення з Росією й оголосила про бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка розпочала польоти з Тбілісі до Москви. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

«Зі свого боку, я оголошую бойкот Airzena (Georgian Airways), яка завжди використовує державу для свого збагачення. Так було за всіх урядів, так тривало під час COVID, і тепер вона бажає скористатися цією новою реальністю, яка є неприйнятною для дуже великої частини нашого населення. Я також утримаюся від використання борту, доки він перебуває в руках Airzena, щоб не збагачувати компанію, яка за гроші готова на все, і ми бачили радісні заяви її голови», – заявила глава грузинської держави на брифінгу. Вона закликала громадян приєднатися до бойкоту.

Також Зурабішвілі зажадала, щоб влада скористалася списками санкцій Сполучених Штатів і Європейської Унії та не впускала до країни росіян із цих списків. «Керуватися цими списками на всіх кордонах, щоб ніхто не в'їхав, хто під санкціями», – зазначила грузинська президентка.

Вашінґтон і Брюссель, зі свого боку, попередили Тбілісі про санкційні ризики у разі поновлення авіасполучення з Росією. «Останній крок грузинської влади викликає занепокоєння з погляду шляху Грузії до ЄУ та її обіцянок узгоджувати свою зовнішню політику з політикою Євроунії, як це зазначено у Угоді про Асоціацію між Грузією та ЄУ», – заявив речник Єврокомісії Петер Стано (Peter Stano).