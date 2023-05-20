Усвідомлення

Василь МАХНО

 

вчасно потрібно замовкнути

прибравши з стола папір

липневої ночі змокнути

як в лісі збентежений звір

 

старіють слова і поетики

щось воно сходить на пси

кажу – поміж нами поетами –

язика свого прикуси

 

сам собі часто втираю

що космос найближчих слів:

у чорних дірах зникає

у синіх округлостях слив

 

потішаються із віршатами

в скорописах крейдяних кіл

хлопчики із дівчатками

милі й веселі такі

 

крейду зітруть або змиють

затяжні липневі дощі

мовчання під шкіру зашиєш

як темне тату на плечі

 

так важко слова ті підважити

так легко змовчати у них

мовчання чавунні важелі

над світлом кульбабиним

 

над цим усвідомленням зраненим

над віршів моїх столом

мовчи – прикриваючись травами

нагий – як дурний – король

 

 

20.05.2023

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