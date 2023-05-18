Російські гакери атакували польські новинні сайти.

Атаки зазнали, зокрема, такі авторитетні видання, як Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polityka, wPolityce тощо.

У четвер зранку, 18 травня, російські гакерські групи атакували польські інформаційні портали. Про це повідомила газета Niezalezna. Атак зазнали вебсайти таких видань: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Super Express, Polityka, Niezalezna, wPolityce тощо. Деякі портали повідомили про тимчасові труднощі з доступом до сторінок.

«На веб-сайт wPolityce сталася гакерська DDoS-атака, що призвело до тимчасових проблем із функціонуванняс вебсайту. Згідно з інформацією, отриманою від @CYFRA_GOV_PL, за атакою стоять російські гакерські групи. Також атакуються інші польські портали. Ми працюємо щодо вирішення проблем», – повідомило видання wPolityce на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Представник уряду Польщі з питань кібербезпеки Януш Цєшинський (Janusz Cieszynski) заявив у розмові з журналістами, що кілька сайтів новин постраждали від кібератак типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS). DDoS-атаки здійснюються шляхом спрямування великих обсягів інтернет-трафіку на сервери з метою вивести їх з ладу.

На запитання, чи стоять за атаками російські угруповання, Цєшинський відповів: «У нас є така інформація, і вона вже підтверджена. У цьому випадку ми мали інформацію, що атаки готуються, потім це дійсно сталося, що говорить про те, що ця інформація була правдивою», – сказав він.

Офіційна Варшава підкреслює, що часто стикається зі спробами дестабілізувати ситуацію в країні, які виходять з Росії. «Не випадково Польща згадується експертами нарівні з Україною, коли йдеться про загрози в кіберпросторі. На жаль, це сумна реальність, до якої ми повинні бути готовими. Невипадково рівень тривоги Charlie CRP діє з минулого року. Отримавши інформацію про те, що готуються подібні атаки, ми негайно поінформували всі редакції, щоб вони мали змогу відреагувати на цю ситуацію», – зазначив він.

Рівень CHARLIE–CRP є третім із чотирьох рівнів тривоги, визначених польським Законом про боротьбу з тероризмом. Цей рівень запроваджується у разі виникнення події, яка підтверджує ймовірну мету терористичної атаки в кіберпросторі або отримання достовірної інформації про заплановану подію.