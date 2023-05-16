Росія закуповувала на Заході підсанкційні авіазапчастини на мільйони доларів.

У цій справі заарештовано двох росіян, які мешкали в США.

Незважаючи на санкції, минулого року до Росії було завезено західних запчастин для літаків на десятки мільйонів доларів. Про це повідомила газета The New York Times із покликом на дані російської митниці.

Окружний суд Арізони 11 травня заарештував двох громадян Росії за звинуваченнями у порушенні експортного контролю США та відмиванні грошей. Одного з підозрюваних в організації нелегальних постачань звати Олег Пацуля. Ім'я другого NYT не називає. За даними слідства, вони почали розробляти схему постачання запчастин зі США в обхід експортних обмежень у травні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що аґенти ФБР провели обшук в одній із квартир підозрюваних у будівлі Trump Tower у Флориді. За даними Miami Herald, обшук вівся у приміщенні, що належить підставній компанії MIC-USA LLC. Її власниками є громадяни Росії Олег Сергійович Пацуля та Агунда Костянтинівна Макєєва.

Зловмисники підозрюються у постачанні російським компаніям тисяч авіазапчастин для літаків Boeing та Airbus в обхід західних санкцій. За даними видання, поставки здійснювалися через мережу підставних компаній у Флориді, Туреччині та Росії, а кінцевими покупцями були авіакомпанії «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Utair і «Победа».

Як повідомляє The New York Times, ця схема стала однією із багатьох спроб обійти санкції, накладені на російську авіапромисловість. Згідно з даними російської митниці, які потрапили в розпорядження видання, минулого року до Росії були успішно відправлені тисячі партій авіазапчастин.

Як свідчать дані митного агрегатора Import Genius, за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено понад п'ять тисяч партій авіазапчастин виробництва США на суму 14,4 мільйона доларів. 8,9 мільйона доларів із цієї суми припадало на деталі, марковані компанією Boeing. Більшість товарів постачали через Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Китай та Мальдіви, проте кілька партій було відправлено безпосередньо зі США чи Європи.