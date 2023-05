442-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:54 Путін – найнебезпечніший дурень у світі, вважає неодноразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман, який так і назвав свою колонку в The New York Times: "Vladimir Putin Is the World's Most Dangerous Fool". Аналізуючи перебіг війни в Україні, Фрідман доходить висновку, що в Путіна ніколи не було плану Б і він справді розраховував швидко захопити Київ і поставити там маріонетковий уряд. Тепер він поставив себе в ситуацію, "коли не може перемогти, не може програти і не може зупинитися". Через відсутність запасної стратегії Путін вдався до тактики масованих обстрілів цивільної інфраструктури та виснажливої війни на виснаження, щоб встановити контроль над частиною територій, "що він може продати російському народу як велику перемогу". Тепер "план Б" полягає в тому, щоб приховати, що "план А" зазнав невдачі. Це робить цю війну однією з найбезглуздіших війн сучасності – президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, доти, доки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем.

09:45 В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

09:34 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 196 920 (+610) осіб, танків – 3740 (+4) од., бойових броньованих машин – 7287 (+12) од., артилерійських систем – 3053 (+14) од., РСЗВ – 557 (+2) од., засобів ППО – 310 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5984 (+10) од., спеціальної техніки – 391 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

42,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

99,8% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

99,1% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

50,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили 9 травня провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цих районах. 9 травня українські джерела стверджували, що українські війська знищили 6-ту та 8-му роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу поблизу Бахмута та просунулися на 2,6 км уздовж 3-кілометрової лінії фронту в цьому районі, хоча ISW не бачила візуального підтвердження цих повідомлень про більш широке просування українських військ

• Поширені проблеми з російськими бойовими можливостями, загострені продовженням виснажливих нападів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак. Сама 72-га окрема мотострілецька бригада є символом багатьох ендемічних проблем формування сил, з якими постійно стикаються російські військові. 7 серпня 2022 року ISW повідомив, що в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу формується 72-га окрема мотострілецька бригада – нове формування, створене у 2022 році, яке переважно складається з добровольчих батальйонів. Forbes повідомляв у вересні 2022 року, що 3-й армійський корпус розгорнуто в Харківській області і що український контрнаступ у Харківській області значною мірою знищив його підрозділи, в тому числі, ймовірно, 72-гу окрему мотострілецьку бригаду. Українські медіа припустили, що вцілілі підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади могли передислокуватися в Миколаївську область після контрнаступу в Харківській області, де вони зазнали втрат під час контрнаступу на півдні України в жовтні 2022 року.

• Російські мілблогери стверджували, що російські війська завдали удару по командному центру, де знаходилися українські військові командири та офіційні особи, ймовірно, щоб підтримати триваючі спроби представити російські операції як такі, що стримують українські можливості для початку контрнаступу; заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що всі українські командири, про яких йдеться, живі, а заяви про вбивство українських командирів є частиною російської інформаційної операції, спрямованої на приниження морального стану українців.

• Міністерство оборони США підтвердило, що українські війська успішно збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Адміністрація Байдена також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.

• Російські війська вели наземні атаки в районі Куп’янська та Кремінного.

• Російські війська та сили "групи Ваґнера" продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях 10 травня, незважаючи на попередні погрози фінансиста "Ваґнера" Євгенія Прігожина, що "Ваґнер" відійде з цього району опівночі.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк.

• Російські війська завдали авіаударів по українських позиціях у Херсонській та Запорізькій областях.

• Президент Росії Путін підписав щорічний указ про призов громадян із запасу на військові збори.

• Російська окупаційна влада продовжує виселення жителів України з окупованих територій під виглядом гуманітарної евакуації.

