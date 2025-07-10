1233-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Вся оборонна підтримка України з боку Європи становила близько EUR 52 млрд, а з боку США – трохи більше EUR 60 млрд, що менше 0,1% їхнього ВВП, повідомив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс.

11:05 Внаслідок несприятливих погодних умов (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково був знеструмлений 371 населений пункт у семи областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії продовжує зростати, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 1% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – утримання спекотної погоди на всій території України. А також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:35 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 415 засобами повітряного нападу:

- 397 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово РФ (близько 200 – шахеди);

- 8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл. РФ;

- 6 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. РФ;

- 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. РФ.

Основний напрямок удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

- 164 ворожі БпЛА типу Shahed;

- 8 балістичних ракет Іскандер-М – 100%;

- 6 крилатих ракет Х-101 – 100%.

Крім того, 204 дрони/ракети локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих –на 23 локаціях.

За минулі сім днів було збито 1067 із 2309 запущених по Україні БПЛА, ще 1005 локаційно втрачені (разом – 90%).

10:10 Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет не поінформував Білий дім перед тим, як санкціонувати призупинення поставок зброї до України, повідомляє CNN. Це вже другий випадок, коли Геґсет вирішив призупинити поставки зброї Києву, чим заскочив зненацька офіційних осіб у сфері національної безпеки.

10:05 Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин: 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – шахеди, повідомив Володимир Зеленський. Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,2% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

132,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

978,3% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

129,1% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вступ України до Європейського Союзу в 2029 році є реалістичним, вважає Єврокомісарка з розширення Марта Кос:

"Я кажу 2029 рік, бо мій мандат закінчується в 2029 році. Я зроблю все, що в моїх силах".

09:40 Сполучені Штати відновили поставки Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS, повідомляє Reuters.

09:35 Внаслідок масованої нічної атаки росіян на Київщину в чотирьох районах зафіксовано пошкодження, одна людина поранена, повідомили в КОВА:

у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди;

у Вишгородському районі – пожежа гаражного приміщення.

у Бориспільському та Обухівському районах пошкоджені приватні будинки.

09:30 Внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ двоє людей загинули і 13 отримали поранення й травми, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Кругле, Одрадне, Артільне Харківської області; Шахове, Полтавка, Панківка, Володимирівка, Сухий Яр, Покровськ, Русин Яр, Новопавлівка Донецької області; Вербове, Степногірськ, Приморське, Плавні, Михайлівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 6 ракет та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 8 на 9 липня російські війська провели найбільший на сьогоднішній день комбінований удар безпілотниками та ракетами, задіявши загалом 741 безпілотник та ракету – це приблизно на 34% більше, ніж попередній рекорд у 550 російських безпілотників та ракет, запущених в ніч з 3 на 4 липня.

• Постійне збільшення масштабів ударів, ймовірно, має на меті підтримати зусилля Росії з підриву морального духу українців в умовах постійної російської агресії.

• Європейський суд з прав людини встановив, що російські війська та проросійські сепаратисти брали участь у незаконних воєнних діях в Україні в період з 2014 по 2022 рік.