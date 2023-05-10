Польща відібрала в посольства РФ 5 млн злотих.

Ще рік тому ці кошти були заблоковані, аби Росія не витратила їх на фінансування тероризму чи відмивання брудних грошей.

Влада Польщі реквізувала з банківських рахунків російського посольства та торговельного представництва у Варшаві понад п’ять мільйонів злотих (більше одного мільйона доларів). Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Рахунки посольства Росії в Польщі були заблоковані ще у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії до України. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків російських дипломатичного та торгового представництв могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів.

Підозра виникла, коли на початку березня 2022 року російські дипломати намагалися зняти значні суми готівкою – двічі приблизно по 0,5 млн доларів, потім 300 тис. доларів. дол., а двічі хотіли зняти по 500 тис. злотих. Платіж заблокував Генеральний інспектор фінансової інформації та повідомив польську прокуратуру. Але про суми заблокованих коштів тоді не повідомлялося.

Після цього посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв зазначав, що йдеться про великі суми. Москва заявила про порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини й у відповідь також заморозила рахунки польського посольства у Москві.

Тепер стало відомо, що прокуратура Польщі змінила форму запобіжного заходу та перерахувала російські гроші на свій рахунок, вважаючи їх речовими доказами у слідстві. Стала відомою й сума грошей, вилучених з рахунків російських місій, йдеться про 800 тисяч злотих і понад 912 тисяч доларів, що в перерахунку сумарно становить трохи більше п’яти мільйонів злотих.

Про те, куди будуть скеровані гроші, вилучені у Росії, прокуратура наразі не уточнює.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «Москва відреагує на рішення Варшави зняти гроші з рахунків російського посольства і торгового представництва». Проте поки що жодних рішень у відповідь російською стороною не ухвалено.