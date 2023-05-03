Колишнього редактора Nexta Протасевіча засудили до 8 років колонії.

Його колегу Степана Путіла Мінський суд заочно засудив до 20 років колонії.

 

 

Мінський обласний суд у середу, третього травня, виніс вирок колишньому головному редакторові телеграм-каналу Nexta Романові Протасевічу. Як повідомляє державне інформаційне агентство «Белта», його засуджено до восьми років позбавлення волі у колонії загального режиму.

 

За версією слідства, фігуранти справи (крім Протасевіча, це засновник Nexta Степан Путіло та ексредактор каналу Ян Рудик) «у різний час з 2020 року, перебуваючи переважно в Польщі, виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом, реалізуючи ролі та завдання очолюваної ними керованої сталої групи, публікували в мережах каналів NEXTA та "Беларусь головного мозга"  інформаційні матеріали, що мають деструктивні цілі».

 

Окрім того, підсудних звинуватили в тому, що вони нібито «закликали протестно налаштованих громадян здійснювати акти тероризму». Прокуратура вимагала для Протасевіча 10 років колонії посиленого режиму.

 

Степана Путіла заочно засуджено до 20 років колонії – подає Telegram-канал Nexta. Яна Рудика – до 19 років.

 

Роман Протасевіч — єдиний фігурант справи, якого затримали та судили очно. Нагадаємо, що для його затримання білоруська влада організувала у травні 2021 року цілу міжнародну спецоперацію. У її ході на мінському летовищі обманним шляхом було посаджено пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса. На його облавку й перебував Протасевіч, якого зразу ж затримали співробітники КДБ Білорусі й кинули за ґрати разом з його дівчиною Софією Сапєгою.

 

03.05.2023

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