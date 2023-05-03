Європол провів успішну операцію проти інтернет-наркодилерів.

Затримано близько трьох сотень підозрюваних у дев'яти країнах світу.

 

 

Поліційна служба Європейської Унії – Європол – провела в координації з правоохоронцями дев'яти країн операцію проти нелегального ринку наркотиків Monopoly Market у даркнеті. За результатами операції затримано 288 осіб, підозрюваних у продажу чи купівлі наркотиків, йдеться у заяві служби, опублікованій на її офіційному сайті.

 

«288 постачальників та покупців, які займалися десятками тисяч продажів заборонених товарів, були затримані в Європі, США та Бразилії. Вилучено понад 50,8 млн євро готівкою та віртуальною валютою, 850 кг наркотиків і 117 одиниць вогнепальної зброї. Серед вилучених наркотиків понад 258 кг амфетамінів, 43 кг кокаїну, 43 кг МДМА та понад 10 кг таблеток ЛСД і екстазі», – йдеться у заяві Європолу.

 

Загалом поліція заарештувала 153 особи у США, 55 – у Великій Британії, 52 – у Німеччині, 10 – у Нідерландах, дев’ятьох – в Австрії, п’ятьох – у Франції, двох – у Швейцарії та по одному в Польщі та Бразилії.

 

Поліційна служба Євроунії також отримала доступ до розширеного списку покупців, через що тепер тисячі клієнтів у всьому світі можуть потрапити під слідство.

 

Операція під кодовим ім'ям SpecTor складалася зі серії окремих взаємодоповнюючих дій у дев'яти країнах – Австрії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Бразилії, Об’єднаному Королівстві, США та Швейцарії. 

 

У Європолі назвали цю операцію однією з найуспішніших проти наркодилерів у даркнеті.

03.05.2023

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