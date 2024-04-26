У Європі затримали грузинів – викрадачів книжок.

Вони крали з бібліотек рідкісні російські видання і продавали на аукціонах у Росії.

 

 

У чотирьох країнах Європейської Унії та в Грузії затримали членів злочинної групи, яких підозрюють у крадіжці антикварних та рідкісних книг із європейських бібліотек. Про це повідомляє пресслужба Європолу. 23 і 24 квітня в Грузії, Латвії, Литві, Франції та Естонії було затримано сімох підозрюваних, ще двоє перебувають під судовим наглядом у Франції. Усі затримані – громадяни Грузії.

 

За даними європейської поліції, злочинці викрадали рідкісні книги з національних та історичних бібліотек Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Швейцарії. Їхньою ціллю були головним чином книги російських письменників, зокрема перші видання Алєксандра Пушкіна.

 

Під час відвідування бібліотек затримані просили показати їм антикварні книги, вдаючи, що мають «особливий академічний інтерес». Потім вони ретельно вимірювали та фотографували книги. За кілька днів, тижнів чи місяців злочинці поверталися і просили надати їм доступ до тих самих книг, але цього разу повертали підроблені екземпляри. За оцінкою експертів, копії були «чудової якості».

 

В інших випадках підозрювані «просто вривалися до бібліотек», йдеться у повідомленні європейської поліції.

 

За версією слідства, загалом злочинна група викрала щонайменше 170 книг на загальну суму близько 2,5 мільйона євро. «Деякі з вкрадених історичних артефактів було продано через аукціонні доми в Санкт-Петербурзі та Москві, що фактично робить їх неповоротними», – йдеться у повідомленні Європолу.

26.04.2024

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