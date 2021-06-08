Європол і ФБР використали криптотелефони для викриття злочинців.

За допомогою доступу до злочинної платформи правоохоронці затримали понад 800 кримінальників.

 

 

Європейська поліційна аґенція (Європол) повідомила про успішне проведення великомасштабної операції на кількох континентах, спрямованої проти організованої злочинності. В її ході у 16 країнах затримано понад 800 підозрюваних. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву представника Європолу Філіпа Лекуффа (Philippe Lecouffe), яку він зробив у вівторок, восьмого червня, на пресконференції в Гаазі.

 

Понад 700 обшуків проведено в Європі, Новій Зеландії, Австралії та США. У їхніх рамках конфісковано загалом понад 30 тонн наркотиків, в тому числі понад 8 тонн кокаїну, зброю і готівкові гроші. Слідство у рамках операції «Троянський щит», яку координував Європол, відбувалося за участі профільних відомств 16 країн.

 

«Розслідування базувалося на відстеженні комунікації, яка ведеться криптотелефонами», – розповів Калвін Шиверс (Calvin A. Shivers) із Федерального бюро розслідувань США. За його словами, більш ніж у ста країнах вдалося поширити захищені від прослуховування телефони серед 300 злочинних угруповань. Потім протягом 18 місяців з їхньою допомогою прослуховувалися телефонні розмови і відстежувалися інші види комунікації. Зокрема, було перевірено понад 27 мільйонів ​​електронних повідомлень.

 

Таким чином слідчим вдалося отримати доступ до зашифрованої платформі ANOM, яку використовують банди, й увійти в їхні чати. Як зазначається далі в заяві, за допомогою криптотелефонов були розкриті плани членів мафіозних угруповань, злочинних кланів і азійських злочинних синдикатів у сферах наркоторгівлі та відмивання грошей. Також вдалося запобігти вбивствам понад ста людей.

 

Зокрема в Німеччині пройшли обшуки в понад 150 об'єктах. Більшість із них розташовані в федеральній землі Гессен, заявила федеральна прокуратура у Франкфурті-на-Майні. У ФРН затримано понад 70 осіб, конфісковано наркотики, зброю, готівку і кілька автомобілів. В операції на території Німеччини брали участь близько півтори тисячі правоохоронців.

08.06.2021

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