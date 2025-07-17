В Європі ліквідовано прокремлівське гакерське угруповання.

Атаки гакерів були спрямовані проти України та її європейських союзників.

Скоординована міжнародна операція завдала удару по інфраструктурі прокремлівської кіберзлочинної мережі, пов'язаної з серією DDoS-атак, спрямованих проти України та її союзників. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на пресреліз Європолу.

Операція під кодовою назвою Eastwood була спрямована проти галерського угруповання під назвою NoName057(16). Минулого місяця вона була ідентифікована владою Нідерландів як така, що стоїть за серією DDoS-атак на кілька муніципалітетів і організацій, пов'язаних зі самітом НАТО в Нідерландах. Європол повідомив, що кіберзлочинна мережа також причетна до атак у Швеції, Німеччині та Швейцарії.

Міжнародна операція була проведена 15 липня за участю 12 країн, включно зі США. «Внаслідок операції Eastwood була порушена інфраструктура угруповання, яка складається з більш ніж ста комп'ютерних систем по всьому світу, а велика частина центральної серверної інфраструктури групи була виведена з ладу», – йдеться в пресрелізі Європолу.

Поліцейське відомство заявило, що розслідування національних органів виявили NoName057(16) як «ідеологічну злочинну мережу, яка, як було встановлено, заявляє про свою підтримку Російської Федерації і в контексті російської аґресивної війни проти України пов'язана з численними кібератаками DDoS». Відомо, що члени гакерського угруповання спочатку націлювалися на українські установи, «але потім переключили свою увагу на напади на країни, які підтримують Україну в поточній обороні проти російської агресивної війни, багато з яких є членами НАТО».

Судові органи Німеччини видали шість ордерів на арешт підозрюваних у Росії, двоє з яких звинувачуються в тому, що вони є головними лідерами угруповання, повідомив Європол. П'ятеро з них були ідентифіковані на сайті Європолу Europe's Most Wanted. Один підозрюваний був поміщений під попередній арешт у Франції, а інший затриманий в Іспанії. У США в операції брало участь Федеральне бюро розслідувань.