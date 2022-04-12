Європол розпочав операцію з пошуку російських активів та спроб обходу санкцій.

Йдеться про ті санкції, які Євроунія запровадила у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Європол – поліційна служба ЄУ – розпочав операцію Oscar, спрямовану на пошук російських активів, які підпадають під санкції Європейської Унії через військове вторгнення в Україну. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на інформацію, опубліковану на офіційній сторінці пресслужби Європолу.

За інформацією відомства, операція проводиться у співпраці з державами – членами Євроунії, а також Євроюстом та аґенцією з безпеки зовнішніх кордонів ЄУ Frontex. Її метою є підтримка розслідувань, спрямованих проти «злочинних активів, які належать фізичним та юридичним особам, котрі перебувають під санкціями», йдеться у повідомленні пресслужби.

Операцію Oscar також буде спрямовано на підтримку кримінальних розслідувань держав – членів ЄУ у зв'язку з обходом торговельних та економічних санкцій, запроваджених Євроунією. У повідомленні зазначається, що подібно до операції Sentinel, спрямованої на боротьбу з шахрайством щодо фондів відновлення після пандемії COVID-19 ЄС, операція Oscar є «парасольковою» операцією, яка триватиме принаймні один рік і охоплюватиме низку окремих розслідувань.

«У рамках операції Oscar, ініційованої Європейським центром боротьби з фінансовими та економічними злочинами Європолу, Європол сприятиме обміну інформацією та розвідданими між партнерами та надаватиме оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, спрямованих на пошук злочинних активів та обхід економічних санкцій ЄС, пов'язаних з військовою агресією Росії щодо України. Європол централізуватиме та аналізуватиме всю інформацію, надану в рамках цієї операції, для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп та підозрюваних, а також нових кримінальних тенденцій та схем. Європол надаватиме індивідуальну аналітичну підтримку розслідуванням, а також забезпечуватиме оперативну координацію, криміналістичну та технічну експертизу та фінансову підтримку відповідним національним органам», – зазначається в повідомленні.