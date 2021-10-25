У Колумбії затримано одного з найвпливовіших наркобаронів.

Колумбійська влада планує передати його Сполученим Штатам.

 

 

У Колумбії затримано керівника найбільшої в країні кримінальної організації Clan del Golfo, яка контролює близько 50% поставок колумбійського кокаїну. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Один із найвпливовіших наркобаронів Дайрі Антоніо Усуга, відомий також під прізвиськами Отоніель і Мао, був схоплений у джунглях в провінції Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. Притулок наркобарона був оточений вісьмома кільцями охорони. Щоб ускладнити стеження, він не користувався мобільним телефоном і підтримував зв'язок із зовнішнім світом за допомогою кур'єрів.

 

У спецоперації з його затримання брали участь пів тисячі поліціянтів. Правоохоронцям допомагали армія і ВПС Колумбії. Зокрема в операції були задіяні 22 гелікоптери. Один правоохоронець під час операції загинув.

 

Раніше уряд встановив винагороду – 800 тисяч доларів за інформацію про місцезнаходження наркобарона. А США за його затримання пропонували п’ять мільйонів доларів. Колумбійська влада має намір виконати американський ордер і видати Усугу Сполученим Штатам незабаром, повідомив міністр оборони країни Дієго Молано (Diego Molano).

 

Наркобарона вже доставили на військову базу неподалік колумбійської столиці Боготи. Там його утримуватимуть до відправки в США.

 

Окрім наркоторгівлі, Усугу звинувачують у вбивствах поліціянтів, сексуальному насильстві щодо дітей і вербуванні підлітків у кримінальну організацію.

 

Президент Колумбії Іван Дуке (Iván Duque) виступив із телезверненням з нагоди затримання Отоніеля. «Це найсильніший удар по незаконному обігу наркотиків у нашій країні в цьому столітті. Це можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-ті», – сказав він.

25.10.2021

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