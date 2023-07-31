Замок у Старому Селі повернули у державну власність.

Господарський суд Львівської області розірвав договір про концесію замку XVII століття в Старому Селі та повернув його у державну власність. Із 2010 року концесіонер так і не вивів його з аварійного стану та не платив концесійні внески.

Замок у Старому Селі – п’ятикутний оборонний замок князів Острозьких, збудований у 1584-1589 роках на місці дерев’яного замку 1448 року. Будівлю кілька разів перебудовували, остаточного вигляду замок набув у XVII столітті. Оборонна споруда мала шість веж, три з яких вціліли донині, висотою 14-16 м. На території була каплиця і триповерховий палац, а також господарський будинок. В одній із веж розмістили арсенал. Владислав Домінік Заславський-Острозький перебудував замок і увічнив на його фасаді своє ім’я. Наступні власники замку зробили у ньому броварню, що спровокувало руйнацію. Територія замку охоплює понад 2 га, тому він вважається найбільшим за площею на Львівщині. Замок є пам’яткою архітектури національного значення.

Тривалий час замок був занедбаним, а до 2010 року став аварійним. Тоді Львівська ОДА вирішила передати його в концесію на 49 років приватній компанії «Кріс». За договором до 2012 року пам’ятку мали вивести з аварійного стану, до 2013 року – відновити одну з веж, а до 2015 року – ввести в експлуатацію як туристично-відпочинковий центр. «Ми б хотіли, щоб там з’явився готель, також тут ми плануємо проводити мистецькі фестивалі. На території замку є капличка, яку треба відродити. Найважливіше – це збереження об’єкту культурної спадщини, використання його у суспільних потребах», – розповідав тоді гендиректор ТОВ «Кріс» Михайло Риба.

Втім роботи так і не почали, і наприкінці 2022 року прокуратура звернулась до суду, аби скасувати договір про концесію. Прокурори стверджують, що за час підписання договору про концесію стан будівлі значно погіршився, а концесіонер не уклав охоронний договір, договір оренди землі, договір страхування концесії та не сплачував концесійні платежі. Справу розглядав Господарський суд Львівщини і врешті задовольнив позов прокуратури, скасував договір про концесію та повернув замок у державну власність.



