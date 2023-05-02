США планують дислокувати своїх військовиків у Фінляндії.

Наразі сторони обговорюють угоду, яка дозволить американцям використовувати фінській військові бази й створювати власні.

 

 

Уряди Фінляндії та Сполучених Штатів обговорюють двосторонню угоду в галузі оборони, яка дозволить американській армії використовувати фінські військові бази. Про це повідомляє  фінське видання Helsingin Sanomat. Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) заявив, що зазначена угоду дозволить максимально підвищити безпеку Фінляндії, вказавши, що США є важливим чинником у цьому питанні.

 

Передбачається, що угода, параметри якої ще не затверджені, дозволить США розташовувати на території Фінляндії військовиків, озброєння, а також будувати інфраструктурні об'єкти за рахунок американського оборонного бюджету. Фактично угода дозволить США можливість споруджувати у Фінляндії власні військові бази.

 

Helsingin Sanomat зазначає, що йдеться про угоду, яка вже існує у США з іншими країнами НАТО, наприклад, з Норвегією, де американські військовики використовують військове летовище біля Осло. Пентаґон вже вклав у інфраструктуру цього аеродрому близько 170 мільйонів доларів.

 

Заступник голови політичного департаменту МЗС Фінляндії Мікаель Антелла (Mikael Antell), який очолює фінську делегацію на перемовинах з американцями, підтвердив роботу над угодою. Він не став розкривати подробиці, наголосивши лише, що угода забезпечить безперешкодну та швидку співпрацю зі США у всіх ситуаціях, коли цього вимагають міркування безпеки.

 

Нагадаємо, що четвертого квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Країна подала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу майже зразу ж після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. До того моменту Фінляндія не планувала відмовлятися від звичного для неї нейтрального статусу.

02.05.2023

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