Фінляндія стала 31 членом НАТО.

Москва лякає кроками у відповідь.

Фінляндія офіційно долучилася до НАТО на урочистій церемонії, що відбулася у вівторок, четвертого квітня, у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto) передав підписаний ним документ про приєднання до західного військового блоку держсекретареві США Ентоні Блінкену. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

З цього моменту Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу. Відтак сухопутний кордон Росії з НАТО збільшився більш ніж удвічі.

Блінкен назвав вступ Фінляндії до НАТО «історичним днем» і сказав, що це сталося через розв'язану Путіним війну в Україні. «Я схильний сказати, що це, можливо, єдине, за що ми можемо подякувати пану Путіну, оскільки він вкотре прискорив те, чому, як він стверджує, хотіла запобігти Росія своєю аґресією», – сказав Блінкен.

«Це зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО сильнішим. Заявлена ​​президентом Путіним мета вторгнення була отримати менше НАТО вздовж своїх кордонів і жодних нових членів у Європі, а він отримав пряму протилежність», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Зі свого боку президент Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) сказав, що вступ до НАТО «зміцнить міжнародні позиції країни і дасть більший простір для маневру». Він наголосив, що членство Фінляндії в НАТО «не спрямоване проти будь-кого, що воно не змінює основи та цілі політики Фінляндії у міжнародній сфері та сфері безпеки». «Росіяни спробували створити навколо себе якусь сферу, але ми не сфера. Фінам не подобається, коли їм кажуть, що робити, і сьогодні ми це продемонстрували», – заявив Ніїністьо. Він теж зазначив, що Гельсінкі добиватимуться членства Швеції в НАТО. «Членство Фінляндії не буде повним без членства Швеції. Робота щодо якнайшвидшого вступу Швеції до НАТО триває невпинно», – запевнив глава фінської держави.

У Москві доволі різко зреагували на долучення Фінляндії до НАТО. В Кремлі заявили, що Росія буде змушена вжити «контрзаходів», зокрема посилити свій військовий потенціал у західних і північно-західних реґіонах. Міністр оборони Шойгу зазначив, що цей крок підвищує перспективу подальшої ескалації конфлікту в Україні.

«Ми вважаємо, що це чергове загострення ситуації. Розширення НАТО – це зазіхання на нашу безпеку та національні інтереси Росії, ми про це говорили. І саме так ми це сприймаємо. І, природно, це змушує нас вживати контрзаходів, щоб залагодити власну безпеку в тактичному і стратегічному плані», – сказав речник російського президента Пєсков.