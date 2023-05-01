Ватикану бере участь у секретній миротворчій місії в Україні.

Папа Франціс висловив теж готовність допомогти репатріювати українських дітей, вивезених до Росії

 

 

Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Про це заявив Папа Франціск, під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини – подає інформаційна аґенція Reuters.

 

«Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це», – пообіцяв Папа Римський репортерам, які разом з ним перебували в авіалайнері.

 

Франціск зізнався що обговорював тему війну в Україні, зокрема, з президентом Угорщини Віктором Орбаном і з митрополитом Іларіоном — представником РПЦ у Будапешті. Подробиці глава Римо-католицької церкви розкривати не став.

 

«Я переконаний, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через закриття... Це неможливо», – зазначив глава Святого Престолу.

 

Понтифік також запевнив, що Ватикан готовий допомогти репатріювати українських дітей, вивезених до Росії або до окупованих Росією теренів. «Ми повинні зробити все, що в людських силах», – наголосив він.

 

86-річний Франціск ще раніше заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву з мирною місією. Прем’єрміністр України Денис Шмигаль у четвер, 27 квітня, у Ватикані зустрівся з Папою Римським і заявив, що обговорив «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

01.05.2023

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