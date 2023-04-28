Учительку в Чехії судять за поширення кремлівської брехні про війну в Україні.

Вона доводила своїм учням, що Київ ніхто не бомбардує і що українці самі жорстоко вбивали росіян на Донбасі.

Колишня чеська шкільна вчителька Мартіна Беднарова (Martinа Bednářovа) постане перед судом за звинуваченням у виправданні геноциду. Вона, згідно з висновком прокуратури, переповідала на уроках російську брехню про російсько-українську війну. Про це повідомила чеська газета Pravo.

«26 квітня 2023 року окружний прокурор Окружної прокуратури Праги 6 подав до місцевого суду обвинувальний акт проти однієї фізичної особи за поведінку, яка, згідно з обвинувальним актом, містить ознаки злочину заперечення, схвалення і виправдання геноциду», – заявив речник прокуратури міста Праги Алеш Цімбала (Aleš Cimbala). За цей злочин Беднардовій загрожує від шести місяців до трьох років позбавлення волі, якщо її визнають винною.

Згідно з переданим до суду обвинувачувальним висновком, Мартіна Беднарова на уроці у празькій школі в квітні 2022 року переконувала учнів восьмих класів, зокрема, в тому, що українські військовики відкрито сповідують неонацизм і жорстоко вбивають російське населення на Донбасі.

Один із учнів зробив аудіозапис, на якому Беднарова стверджує, що українські міста ніхто не бомбардує, бо нібито вона бачила кадри з київських вебкамер, які демонструють, що у місті немає боїв. Коли діти заперечили, що бачили в новинах, як Київ горить, вона запитала їх, чи вони мають на увазі новини чеського телебачення, а потім пояснила, що їм потрібно шукати інформацію в інших джерелах. «ČT 1 належить до групи ЗМІ, які пов’язані з мільярдером Соросом. І ми точно знаємо, кому вона належить», – розповідає вчителька на записі.

Також вона стверджувала, що з 2014 року українці вбивали російське населення на Донбасі. «І вони (росіяни, – ред.) фактично були ліквідовані українськими нацистськими угрупованнями таким чином, що двері в барак забили, барак підпалили, з людей заживо здирали шкіру, дітей вбивали тощо. І це постійно триває з 2014 року», – розповідала вчителька.

Коли про висловлювання Беднарової дізналися батьки учнів, вони зажадали відсторонення вчительки від ведення занять. Дирекція школи звільнила Беднарову за грубе порушення правил поведінки. Вчителька намагалася оскаржити звільнення у суді, але програла.