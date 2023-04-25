Перший приватний політ на Місяць, найімовірніше, провалився.

 

Зв'язок з японським модулем Hakuto-R втрачено, проте він встиг виконати вісім із десяти завдань космічної місії.

 

 

Японська компанія iSpace повідомила, що її політ на Місяць, найімовірніше, закінчився невдачею. Вона розраховувала стати першою приватною компанією, яка успішно доставить на Місяць дослідницького робота. Розроблений компанією модуль Hakuto-R, на облавку якого перебував місяцехід Об'єднаних Арабських Еміратів «Рашид», не вийшов на зв'язок після спроби посадки на Місяць в районі кратера Атлас. Компанія Ispace визнала, що апарат втрачено, повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

 

Hakuto-R вирушив у космос на борту ракети SpaceX, запущеної 11 грудня 2022 з мису Канаверал. Шлях до природного супутника Землі зайняв три місяці, потім апарат ще кілька тижнів провів на його орбіті. Спробу посадки було здійснено близько 01:40 (за токійським часом). Її демонстрували у прямому етері. Як подає телерадіокомпанія ВВС, зв'язок з місячним посадковим модулем Hakuto-R було втрачено за кілька хвилин до того, як він мав приземлився.

 

«Зв'язок зник, тому ми змушені припустити, що нам не вдалося здійснити посадку на поверхню Місяця», – заявив виконавчий директор iSpace Такеші Хакамада, поки інженери в Токіо намагалися відновити зв'язок. Тепер вони намагаються з'ясувати, що пішло не так.

 

За словами Хакамади, космічний модуль Hakuto-R все ж виконав вісім із десяти завдань космічної місії, результати яких послужать для підготовки наступної спроби iSpace висадити місячний модуль. Вона запланована на 2024 рік. Корабель для неї вже будується.

 

Досі лише США, СРСР та Китаю вдалося успішно посадити космічні кораблі на поверхню Місяця. Їхні програми фінансувалися державою.

25.04.2023

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